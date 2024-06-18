金門快艇案未解 卓榮泰：不希望因個案影響雙方交流

國民黨立委陳玉珍今天質詢時，關注金門快艇案後續進度。行政院長卓榮泰說，這是重大事件，海洋委員會做很多溝通，即使還存在很多問題，但不希望因為個案事件而影響未來雙方交流、發展。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委陳玉珍指出，2月14日發生快艇翻覆案，大家都很遺憾，可是到現在都還沒解決。過去她質詢前行政院長陳建仁時，陳建仁說檢察官依證據偵辦後，才會知道真相，該道歉就道歉、該賠償就賠償。她要問，卓榮泰態度是否一致。

卓榮泰答詢時說，這是重大事件，陳建仁已經做過這樣的指示，他認為海委會也是朝這方向做很多溝通，即使到現在還存在很多問題，但不希望因為個案事件而影響未來雙方交流、發展，也一直在努力拉近雙方的距離。

陳玉珍追問，案件還要調查、鑑定多久。法務部長鄭銘謙說，這案件目前在送鑑定，釐清死因與肇責，希望鑑定單位能儘速，這是專家鑑定，他也不知道要多久；金門地檢署的檢察官正偵辦中，這部分尊重檢察官、鑑定單位，會依法處理。

陳玉珍說，總不能鑑定到明年、後年、下任總統吧。卓榮泰表示，海事鑑定有它的複雜性。陳玉珍也問曾任律師的國防部長顧立雄，一般鑑定要多久；顧立雄說，個案的鑑定長短與否，要看案件留存相關證據、情況、判斷個別事件，沒辦法說一定要多久，他個人過去擔任律師經驗，「應該不至於會鑑定這麼久」，個案偵辦一定要尊重鑑定委員。

中國大陸一艘載乘4人快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。台灣、大陸代表團在金門就善後事宜歷經多次協商未果，陸籍死者家屬拒收慰問金，與大陸代表團於3月5日返陸，迄今未恢復協商對話。