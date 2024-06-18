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陳時中會前白宮官員 盼台美在更多領域交流

中央社／ 台北11日電

行政院政務委員陳時中今天與美國前白宮副國安顧問博明（MattPottinger）會面。陳時中會後透過臉書表示，除感謝疫情期間彼此互相協助，也期待台美能在更多領域展開合作交流，持續情誼。

陳時中透過臉書指出，今天趁著立法院會中午休息的空檔，在行政院與博明會面，兩人談起2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，台灣捐贈美國口罩，而後美國在翌年捐贈台灣400萬劑莫德納疫苗等情事。

陳時中說明，由衷感謝美國捐贈疫苗的義舉，對台灣整體防疫工作幫助非常大，而台美彼此互助並肩作戰，也在殘酷的疫情危機中，創造出一股善的循環，進而成為國際合作防疫的典範。

陳時中提到，在可怕的病毒面前，沒有人能置身事外，當疫情在全世界擴散，不僅對各國的國家安全帶來嚴峻考驗，更攸關全體人類的生死存亡，唯有國際間真摯的攜手合作，才能在這場人與病毒的戰爭中取得優勢。

陳時中強調，博明是台灣的好朋友，希望未來2人能夠一起加油，繼續為推動台美關係而努力，也期待台美能夠在更多領域展開合作交流，持續深化彼此的情誼。

疫情 美國 陳時中

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