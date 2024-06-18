獨／韓國瑜、柯文哲今晚約吃飯 盼促進藍白合作

立法院長韓國瑜今天在點水樓宴請十幾名國民黨立委。藍營立委透露，韓國瑜表示民眾黨主席柯文哲已約自己多次吃飯，雙方約好今晚在立法院康園餐敘。該名藍委解讀，韓是希望能促進藍白陣營在未來能有更多合作機會，所以釋出善意，可能會討論一些政治性議題。

藍營立委指出，韓國瑜今天與立委吃飯時，討論到多項議題，許多立委都有對韓國瑜表達自己關注的法案，並詢問意見，每個人幾乎都有與韓單獨聊天，討論不同議題想法。

該名立委表示，韓國瑜在會中提到，將在立法院與柯文哲見面，希望促進藍白在國會的合作外，並聊聊政局、時勢。

據了解，韓國瑜也在宴會中釋放消息，他現在是立法院長，有安定社會和諧的責任。立委解讀，韓國瑜是希望國民黨團能與其他黨團和諧相處，盡量不要製造太多衝突。