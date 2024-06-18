快訊

都是精品惹的禍？南韓通膨壓不下來 央行1原因怪罪民眾：生活成本比其他國家高

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／韓國瑜、柯文哲今晚約吃飯 盼促進藍白合作

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）中午在點水樓，宴請教育與交通委員會委員。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（中）中午在點水樓，宴請教育與交通委員會委員。記者曾原信／攝影

立法院韓國瑜今天在點水樓宴請十幾名國民黨立委。藍營立委透露，韓國瑜表示民眾黨主席柯文哲已約自己多次吃飯，雙方約好今晚在立法院康園餐敘。該名藍委解讀，韓是希望能促進藍白陣營在未來能有更多合作機會，所以釋出善意，可能會討論一些政治性議題。

藍營立委指出，韓國瑜今天與立委吃飯時，討論到多項議題，許多立委都有對韓國瑜表達自己關注的法案，並詢問意見，每個人幾乎都有與韓單獨聊天，討論不同議題想法。

該名立委表示，韓國瑜在會中提到，將在立法院與柯文哲見面，希望促進藍白在國會的合作外，並聊聊政局、時勢。

據了解，韓國瑜也在宴會中釋放消息，他現在是立法院長，有安定社會和諧的責任。立委解讀，韓國瑜是希望國民黨團能與其他黨團和諧相處，盡量不要製造太多衝突。

柯文哲 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

民眾黨匿名互評機制惹議 白委曝柯文哲成績「沒很高」

韓國瑜第二度請假立法院會 原因曝光

王建煊夫婦紀念鑽石婚 韓國瑜將出席祝福

韓國瑜曬67歲慶生照 願「國泰民安、百姓安居樂業」

相關新聞

獨／韓國瑜、柯文哲今晚約吃飯 盼促進藍白合作

立法院長韓國瑜今天在點水樓宴請十幾名國民黨立委。藍營立委透露，韓國瑜在會中表示，已邀請民眾黨主席柯文哲在立法院吃飯。該名...

新北市長民調曝：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能險勝

藍綠白積極布局2026新北市長選舉。根據中廣、民意調查協會最新民調，相較於新北市副市長劉和然及立委洪孟楷，台北市副市長李...

影／立委生病失聲 首次利用AI產生「徽徽」音協助質詢

立委陳菁徽今天進行總質詢，但因無預警聲帶突然失聲，在經治療後仍因無法實際出聲，因此緊急應變邀請科技立委葛如鈞協助，利用聲...

台達電、鴻海進駐 台斯攜手發展高科技供應鏈

台灣與斯洛伐克推動「台斯關鍵產業合作計畫」，強化斯洛伐克半導體產業發展，首期工作成果說明會吸引台達電子、鴻海科技等在斯洛...

賴清德執政快滿月民調不升反降 蜜月期「信賴」恐成泡影

賴清德總統即將上任滿月，支持度卻不進反退。根據台灣民意基金會的調查，非但贊同賴總統的民眾跌破五成，數據更較5月相比下滑9.8個百分點，恐代表賴總統與民眾的蜜月期即將結束。

黃埔軍校與忠烈祠 去除歷史情結的國軍終將成台軍

黃埔軍校與忠烈祠兩者不太相關，但又緊密相連，1949年以前的黃埔畢業生有多人為國犧牲，而他們就被供奉在忠烈祠裡。忠烈祠供奉英烈、黃埔軍校則是培育隨時為國犧牲的青年。這兩處皆有著濃厚的中華民國元素，更與蔣中正有關，他是黃埔軍校的首任校長、國民革命之父，他還是圓山國民革命忠烈祠的改建者與重建者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。