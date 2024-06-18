台達電、鴻海進駐 台斯攜手發展高科技供應鏈

台灣與斯洛伐克推動「台斯關鍵產業合作計畫」，強化斯洛伐克半導體產業發展，首期工作成果說明會吸引台達電子、鴻海科技等在斯洛伐克的台商出席。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，近年來台灣與斯洛伐克關係日益友好，雙方在多個領域合作，尤以半導體產業為重。在兩國政府努力下，推動「台斯關鍵產業合作計畫」，透過雙邊專家的技術交流與研發合作，強化斯洛伐克半導體產業發展。

這項計畫為期4年，由財團法人工業技術研究院（ITRI）、斯洛伐克國家科學院（SAS）及斯洛伐克科技大學（STUBA）三方共同執行，台灣將協助斯洛伐克建立兩座半導體實驗室，培養半導體產業人才與建構產業量能。

合作案已完成第一期計畫，工研院產業化副組長曾育潔率團本週訪問斯洛伐克布拉第斯拉瓦，17日在斯洛伐克科技大學舉行首期工作成果說明會，吸引斯洛伐克產官學界60多人出席。現場除官方及「斯洛伐克工業、商業協會」（簡稱工協會）代表外，斯洛伐克台商如台達電子、鴻海科技，與斯洛伐克半導體相關業者，以及曾赴台研習的斯洛伐克學生也出席參與。

斯洛伐克經濟部政務次長沙斯克（Kamil Šaško）表示，斯洛伐克政府全力支持與台灣的半導體合作計畫，盼透過與美國和亞洲科技領先國家合作，培養高素質人才，提升斯洛伐克創新研發能力，推動高附加價值產業發展。

沙斯克說，台斯合作計畫不僅符合歐盟晶片法案立法精神，以及歐盟推動晶片自主的戰略目標，更有助於斯洛伐克發展半導體產業，為斯洛伐克奠定融入歐盟半導體生態系的重要基礎。

駐斯洛伐克代表李南陽在致詞時表示，台灣與斯洛伐克是理念相近的夥伴，汽車產業是斯洛伐克的經濟重心。「台斯關鍵產業合作計畫」目標為提升斯洛伐克汽車產業技術能量、協助產業轉型升級；未來可銜接台積電設廠德國德勒斯登，讓斯洛伐克與在斯台商共同加入中東歐半導體及高科技的生態供應鏈，擴大產業量能。

李南陽說，駐斯洛伐克代表處將持續推動台歐半導體人才培育計畫，邀請更多專家及學員赴台參訓，建立斯洛伐克在半導體產業的能力。