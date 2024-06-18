輸液吃緊影響毛小孩？綠委：協調供貨 民眾不必緊張

有關近期國內輸液吃緊問題，民進黨立委郭昱晴今天表示，動植物防疫檢疫署（防檢署）、中華民國獸醫師公會全國聯合會（全聯會）與動物用輸液製造業者，三方已建立緊密聯繫窗口，協調業者全力生產，確保動物用輸液不受影響。

郭昱晴指出，飼主只要帶毛孩正常就醫，醫療所需一定夠用；動物醫院若有動物輸液需求調整，也可直接向全聯會提出，全聯會與防檢署將根據整體需求進行調整。

郭昱晴說明，國內輸液製造業者「永豐化學公司」五月遭勒令停業以後，因其原本高達七成的市場佔比瞬間出現真空，在防檢署協調下，已確保動物用輸液製造業者「濟生」及「台裕」公司產能全開，持續生產動物用輸液，使動物用輸液供應無虞、不受影響。

郭昱晴表示，目前人用輸液已全數由食藥署進行管制配給；動物用輸液則由防檢署、全聯會根據整體需求，協調動物醫院與生產業者間叫貨、供貨事宜。郭昱晴強調，現在國內人用輸液吃緊，但動物用輸液量能不受影響，民眾不必恐慌囤貨。

郭昱晴特別向飼主呼籲，動物醫院獲得的藥品，基本上足夠一般就診、回診者使用。飼主只要讓毛孩正常就醫、依據獸醫師指示使用動物輸液，就不必擔心受到輸液吃緊影響。目前飼主暫時無法向動物醫院多買，請確實就醫即可。

郭昱晴也向全台動物醫院、基層獸醫師指出，防檢署、全聯會與製造業者已建立緊密聯繫窗口，若動物醫院有動物用輸液需求，請直接聯繫全聯會，三方將依整體需求協調供貨；若獸醫師有任何需求調整、相關問題，除了連絡全聯會，也可向防檢署或郭昱晴辦公室反應，大家都會竭力協助獸醫師與飼主盡快解決問題。