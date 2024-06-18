陳昭姿「黨產案」想投反對票 民進黨喊話：為何妳想投而不能投

台灣民眾黨立委缺席黨產條例修正草案的付委表決，而民眾黨立委陳昭姿事後受訪說，很想進去投反對票，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，如果陳昭姿所言為真，歡迎她起義來歸。

民進黨立委洪申翰建議陳昭姿思考一下，「為何妳想投而不能投」，是否是因為周遭被放了民眾黨團總召黃國昌過去的團隊幹部，影響她可以自由作為一個立委職權的行使，而這代表什麼意涵，他不評論，但陳昭姿應該想一下，是否被這種方式所控制，讓她無法清晰表達其主張與立場。

民眾黨立委14日集體缺席立法院會，民進黨團批評，此舉導致國民黨立委提案，為救國團解套的政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案順利付委，是暗助國民黨。

陳昭姿昨天受訪時表示，黨團還沒有運作過大家投票有不同的想法，事實上討論時，大家有不同的想法；如果回到她個人的主張，「我個人那天非常想進去投一張反對票，代表我長年的立場」。

民進黨立法院黨團今天召開「沒有人是局外人，青鳥護台灣，全民一起來」記者會，媒體提問階段，吳思瑤對於陳昭姿說想就黨產案進場投反對票等議題，作相關說明。

吳思瑤說，從黨產案到反年改的法案，民進黨團都期待民眾黨應當回到社會公平正義的一方，如果陳昭姿所言為真，歡迎陳昭姿在黨產案、反年改案一起來起義來歸，民進黨永遠是開放的，願意就具有社會正當性、公平正義及福國利民的法案及議案，跟在野黨合作。