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「恐降低台灣競爭力」 學者指藍白財劃法提案都藏1盲點

中央社／ 台北18日電

藍白提案修正財劃法，19日將在立法院逐條審查。學者指出，地方盼中央釋出財源無可厚非，但目前各版本聚焦中央應下放多少錢，事權劃分卻缺乏討論，恐重蹈財源未能合理配置的覆轍；另有學者認為，若中央大幅釋出財源，恐影響經濟、科技預算，降低台灣國際競爭力

攸關中央、地方財源分配的財劃法吵嚷多年，在新政府上任後，國民黨團、民眾黨團及多位立委分別提出修正草案，19日將在立法院進行逐條審查。

國立政治大學財政學系教授陳國樑指出，地方政府希望中央釋出財源無可厚非，但財劃法是談「收」與「支」，現在各修法版本都有一個盲點，就是僅聚焦在「收」、即中央應該下放多少錢，然而，釋出更多財源後該如何分配，卻缺乏通盤、審慎討論。

陳國樑形容，收支如天秤，如果收入變多，支出面也要增加，不過目前試算草案版本，出現部分縣市獲配的金額，甚至比該縣市全年歲出金額還要高的情況，這會重蹈財源未能正確、合理配置的覆轍，且可想而知將衍生出蚊子館亂象、社福資源浪費等後果。

陳國樑認為，中央應提出行政院版修法草案，並連「地方制度法」等一併修正，嚴肅檢討地方自治事項，完善財權、事權的衡平，才能同時提升地方財政自主，以及整體國家發展與民生福祉。

國立成功大學經濟系教授蔡群立表示，財劃法是合理分配政府財政資源的重要法規，一旦修正，將牽動人民福利、國家競爭力的改變，怎麼樣才算合理分配，須以全體人民、地方政府與中央3者的效益加總來思考。

針對垂直分配的調整，蔡群立認為，首先可從103到112年度的中央政府歲出（總支出）來看，社福、教育科學文化、經濟發展與國防支出，占總歲出金額的比例相當穩定，顯示民眾對中央規劃的總預算支出項目具高度依賴。

蔡群立指出，從112年度中央編列歲出也可發現，政府推動國家核心戰略產業，強化台灣經濟成長動能，挹注稅課收入增加，透過此方式把中央統籌稅款的餅做大，中央、地方財源都受益。

不過，他表示，在每年歲入（總收入）固定情況下，若財劃法修正大幅改變中央、地方的財源額度，恐使中央過度縮減財源，而減少社福、教育、經濟、國防等支出，影響民生，且若沒有足夠財源支應經濟、科技預算，難以大力推動重點產業發展，除恐降低台灣在國際間的競爭力，連帶也可能導致稅收減少，等於是把餅做小。

競爭力 經濟系 財劃法

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