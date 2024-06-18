財劃法修法白藍不同調 黃珊珊喊話綠營：別保送國民黨

民眾黨團副總召黃珊珊今天表示，針對財劃法修法，呼籲行政院盡速提出院版草案或支持民眾黨團版，勿成保送國民黨版的幫凶。民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨在財劃法的立場，就是開放、願意繼續討論。

立法院財政委員會19日將續審查「財政收支劃分法」，台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊等人召開記者會，說明民眾黨團版財劃法。她說，民進黨團不提財劃法版本、行政院看起來也沒立場，財劃法25年該改了，請盡速提出政院版財劃法草案，充分討論，不要保送國民黨版本。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等人今天召開記者會，媒體提問階段，吳思瑤就民眾黨團召開的財劃法相關記者會提出說明。

吳思瑤說，在財劃法修法上，藍白版本的差異性太大，需要有更多的時間來充分對話，而且財劃法最重要的利害關係人，即地方政府，如果沒有建立一套大家都認可的公式，這樣為修而修、為快而快，並不是真正公平正義重分配，反而還有可能創造其他分配不公的問題。

吳思瑤重申民進黨在財劃法的立場，還是開放、願意繼續討論，她也要向民眾黨喊話，對於福國利民、公平正義的法案或議案，民進黨願意也期待能夠開啟與在野黨的合作。

此外，媒體詢問提到，台灣民眾黨主席柯文哲17日到立法院找黃珊珊談財劃法修法議題，這是否要聯手架空台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌。

吳思瑤說，民眾黨的2個太陽，確實呈現領導危機。