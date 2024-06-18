卓內閣滿意度4成3 賴士葆：賴清德鬥雞性格上台拚政治

台灣民意基金會今（18）日公布民調，顯示43%民眾大致滿意行政院長卓榮泰內閣整體施政表現，約25%不滿意。國民黨立委賴士葆表示，賴清德總統鬥雞性格上台，拚政治、拚選舉，也批政院8月欲成立經濟發展委員會，疊床架屋的體制外委員會到底能做什麼？

賴士葆說，賴清德總統上台不到一個月民調掉了1成，流失近200萬人。一個鬥雞性格的總統上台就是拚政治、拚選舉，當家的號召人民上立法院抗爭、到各縣市動員聚眾批判在野黨，搞覆議案要推翻在野黨通過的案子，整天彷彿還在搞選舉，治國方向沒有頭緒。為了扭轉與平衡整天轟炸的政治煙硝，於是行政院宣布8月要成立經濟發展委員會，要全力拚經濟，這樣疊床架屋的體制外委員會到底能做什麼？

賴士葆表示，新內閣剛成立，都還沒有發揮戰力落實政策，立即要產官學研等經濟界意見領袖民間參與來協助政院盤點國家希望工程等重大政策面向，有關低薪問題、高房價、金融科技、能源等經濟攸關問題。這些本來就是官員在體制內責無旁貸的份內工作，閣員剛上任，怎麼好像江郎才盡，想不出更好的對策，所以才需要求諸野，難道是希望透過民間來背書政策嗎？

賴士葆認為，總結全國工業總會、商業總會、工商協進會、工商建研會等幾個代表性的工商團體，不管是他們的白皮書、或是新聞稿、或是面見總統的建言，其實都是那些老生常談的話。所有工商團體呼籲和心聲，其中最大的交集就是希望政府重新檢討能源政策，同時因應2050的淨零碳排與AI產業的用電需求，能夠與世界趨勢同步考慮核能，這麼明確的呼聲，政府一直掩耳不聽，還需要把他們找來在經濟委員會中再講一次嗎？

賴士葆指出，賴清德強調新政府首要目標要拚經濟，所以找來自企業，懂得產業的郭智輝出任經濟部長，民眾也是滿懷期待聽見剛上任的郭智輝表達要盤點能源政策，也不排斥核電廠延役，然而被綠營人士一番教訓警告之後，立刻改口與民進黨向非核黨綱神主牌膜拜，收回上台的承諾，讓人看破手腳。如此這般的折損人才，與賴清德企業舉才的初衷扞格，到底賴清德的本意是什麼？

賴士葆強調，將來的經濟發展委員會如果把差一點進入體制內當經濟部長的童子賢找來開會，大家都已熟悉童子賢的能源理念，讓諸多的「童子賢們」齊聚一堂，大鳴大放，替政府政策盤點把脈，然而政府繼續我行我素，結果就是浪費心力罷了。