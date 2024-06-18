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賴清德接見華府智庫：盼3機制開拓台美多元交流

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」時表示，台灣、美國和歐洲是彼此重要的經貿夥伴，希望未來透過台美「經濟繁榮夥伴對話」、「台美21世紀貿易倡議」，以及「台歐盟貿易暨投資對話」等機制，持續開拓更多元的合作機制與交流。

賴總統致詞時表示，「大西洋理事會」是美國華府最具影響力的智庫之一，在國際安全及外交事務領域的政策建議，都受到美國及歐洲各界的高度重視。訪賓都是外交國安議題的專家，期盼大家能持續為台灣的安全及國際參與，提供寶貴的建言。

賴總統強調，從他上任以來將近一個月，來自各國的貴賓訪問台灣，都是為了加深合作而努力，他所帶領的新政府也將積極推動價值外交，與民主國家深化夥伴關係，促進全球的民主、和平、繁榮，增進彼此人民的福祉。

訪團成員拉脫維亞前總統艾格斯（Egils Levits）致詞時表示，台灣是全球民主國家的一員，從方法論來衡量民主品質非常困難，但就現存的指標而言，台灣民主排名全球前十。此傳達了兩個訊息，一個是好的訊息，一個可能不那麼好的訊息。

艾格斯指出，好的訊息是，向所有非民主國家或社會展現了在相對短的時間內，建立高品質的民主是可能的；不那麼好的訊息是，即使社會、國家擁有長久的民主歷史，未來也不能保證民主制度永存。因此，「我們現在看到在某些歐洲及其他國家都面臨民主倒退的挑戰」。

艾格斯說，台灣、美國、捷克及拉脫維亞等人民，都相信民主是比較好的制度，然而世界上只有少數國家是民主國家，全球80億人口中只有少數人民生活在民主制度之下。尤其在過去十年，民主國家面臨內憂外患，外部有侵略勢力，內部威脅則特別是民粹主義的高漲。因此，有必要強化民主及其韌性。

大西洋理事會會長坎普（Frederick Kempe）表示，賴總統的就職演說相當有智慧、且具有啟發性，特別是將台灣比喻成全球民主的燈塔，並提到「和平四大支柱行動方案」與「四個堅持」，以及希望台灣成為人工智慧之島和矽島的願景，這些都是非常值得投資的方向。

坎普表示，賴總統身為礦工之子，並具有醫學背景，深知努力及健康的重要。面對區域及全球性的挑戰，賴總統代表台灣人民，必須捍衛台灣現有的成就。他們非常感謝與台灣之間長久與深刻情誼，期盼能與台灣政府一起合作，共同形塑更美好的未來。

美國 華府

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