學者稱陸利用媽祖介選 民進黨：兩岸交流應除統戰黑手

民進黨中國事務部今天舉行「中國對台介選與統滲透」座談會，世新大學副教授劉玉皙與中山大學副教授佘健源指出，中國藉由媽祖宮廟、里長等對地方統戰，更確實達到影響民眾投票行為的介選效果，其研究最近更獲國際權威期刊認證。民進黨呼籲，中國撤除統戰的黑手、與民進黨進行良性對話，才能重新建構賴總統所言，健康有序、互利互惠的兩岸交流。

民進黨副秘書長楊懿珊副表示，從1月13日賴總統勝選之後，中國就不斷強化對台灣的統戰作為。包括強迫藝人「政治表態」、收買網紅進行「文化統戰」、強拉赴中的台灣人辦理中國「居住證」等等。她直言，中國現在的做法，就是把所有的兩岸交流都加上「政治前提」和「統戰目的」，這就是造成目前台灣與中國之間，沒辦法建立正常交流的最大障礙。對於恢復兩岸交流沒有任何幫助。

楊懿珊副秘書長重申，民進黨一貫支持健康、有序的兩岸交流；呼籲中國把黑手拿開，拿出自信與台灣合法民選政府對話與交流合作。她也提醒，中國對介入他國政治並非只有發生台灣，美國、加拿大、英國、澳洲等國皆面臨類似挑戰，也透過國會立法等方式進行防衛。民進黨作為執政黨，有責任對於這些摻雜惡意或統戰圖謀的不正常兩岸交流，對台灣社會作出提醒與預判。

劉玉皙表示，中國自2014年的太陽花學運後，開始把統戰接觸的焦點轉往台灣中南部，而媽祖宮廟則成為中國接觸對象較集中的目標，中國透過頻繁的日常接觸、資訊傳遞、活動邀請等方式，其實也是在用滴水穿石方式，慢慢改變部分宮廟的立場。以最淺顯的數據來概括，就是1間廟約影響925張選票，看似沒有很多，但累積起來就能在選舉中發揮關鍵影響。

民進黨中國部吳峻鋕主任表示，中國對台統戰攏絡的手法通常看似無害，有時還有利益可圖，但必須提醒國人的是，中國持續收緊內部管控，也連帶提高國人赴中的風險。近期傳出多起國人赴中遭留置、盤查等，也有在中台人因討論中國經濟、政治傾向被言論審查等情況，中國7月將上路的國安新規還賦予執法人員直接檢查手機、電腦等3C產品的權力。

吳峻鋕表示，所謂不設前提的兩岸交流，就真的是沒有前提；過去這段時間，中共片面中斷交流，不管政府、政黨都因「有特殊前提」已讀不回。至於是否規畫兩岸交流座談會？吳峻鋕說，「無法透露，很多事情不都是見光死嗎？只要他（陸方）接觸我、我就去啊」，但沒有人邀請他。