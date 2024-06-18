4名NCC委員提名卓榮泰不背書 黃珊珊：借刀殺人換自己人

行政院前院長陳建仁卸任前提出4位NCC委員人選名單送交立法院，至今未排入審查，行政院長卓榮泰日前表示沒有與陳建仁討論過該名單，在野質疑卓榮泰不僅沒參與還完全不知道。民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天說，「看起來現在的政府是想借刀殺人。」

黃珊珊表示，卓榮泰已經擔任閣揆了還沒看過NCC委員人選名單，顯然這不是他提名的，如果卓院長不願背書，那立法院不是白審了嗎？希望民進黨政府先確認4名NCC委員名單是不是他們推薦的，如果不是就要自己撤回，不然就是背書讓立法院來審。

黃珊珊直言，現在的政府想借刀殺人，NCC委員被提名人不是賴政府的人，所以最好被立法院退回，好讓他們再提自己的人。黃珊珊批評，執政黨怎麼可以這樣互踢皮球，立法院到底要不要審？請執政黨不要浪費時間，說清楚講明白。