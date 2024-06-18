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王世堅批郭智輝自走砲 卓榮泰重申核電3前提

中央社／ 台北18日電

民進黨立委王世堅今天批評經濟部長郭智輝是「核電自走砲」，要求行政院長卓榮泰約束閣員發言，卓榮泰重申，必須在核廢能夠處理、核安得到保證、社會有共識，核能問題「才值得往下談」。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

王世堅在質詢時，點名郭智輝、國發會主委劉鏡清及和碩董事長童子賢「幾乎成為核電自走砲」，尤其是郭智輝，上任前及上任後，一再提倡乾淨的核。民主社會可以有不同看法、不同聲音，用不同方向思考都正確，但不能說了一堆乾淨的核之後，拍拍屁股說這是個人的立場、意見。

王世堅說，郭智輝可以有不同方向思考，但絕對不能說個人立場，「進到內閣就沒有閣員的個人立場」，所有的政策說明、談話，都是內閣的立場、政府的立場，他要卓榮泰約束郭智輝，不要再做核能的自走砲。

王世堅也問卓榮泰，當台灣面對這麼好的機會，AI大爆發，很明顯未來用電量大幅增加，目前電絕對夠，內閣的策略地圖是什麼，如果有必要把核三廠延役，是不是應該經過社會討論，不應由寡頭政治來決定。

卓榮泰表示，對於核能問題，現在很清楚，必須在核廢料可以處理、核安可以得到保障、社會有共識下，「才值得談往下的事情」、「部長也是非常清楚這個問題。」

王世堅轉而批評童子賢，「這位先生童子賢說要引進芬蘭OL3核電廠」，還說要把核四廠剷平，上面放OL3，如果民間聽到，絕對是荒唐無稽沒有知識，因為核四廠就位處於地震斷層，上面加任何一部OL3，都是錯誤的，連一個最基本理解都沒有。

卓榮泰答詢時則說，希望站在國家需要和台灣的條件底下，開放接受新的知識。

卓榮泰 王世堅 郭智輝

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