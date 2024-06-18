員警毆傷嫌犯致死 監院糾正警政署

監委林國明今天表示，屏東縣警局員警今年2月因執法過當，非法使用警棍將嫌犯毆傷致死，監察院通過糾正內政部警政署、屏東縣政府警察局，並函請行政院盡速推動「禁止酷刑公約」國內法化。

媒體報導，屏東縣1名50歲蔡姓男子，今年2月16日因涉嫌機車竊案，遭恆春警分局建民派出所員警逮捕，卻在等待製作筆錄時，突然失去生命徵象、送醫傷重不治，檢方會同法醫解剖相驗，發現蔡男胰臟破裂，懷疑員警執法過當。

監察委員林國明、張菊芳透過新聞稿表示，調查發現，恆春分局建民派出所警員盤查蔡姓嫌犯時，非法使用警棍將蔡嫌毆傷，之後又違背無令狀搜索的法定程序，將蔡嫌帶到其住所搜索，搜索結束後帶回派出所等候製作筆錄時，犯嫌昏迷緊急送醫後急救不治。

監委說明，本案警方違法使用警械、未恪遵搜索的法定要件、未落實微型攝影機（密錄器）攝錄及保存，並在公眾得出入的辦公處所詢問犯罪嫌疑人，因此糾正警政署及屏東縣政府警察局，並要求議處相關失職人員或移付懲戒。

監委指出，蔡嫌非現行犯，且無抵抗、脫逃或攻擊員警情形，依法不得使用強制力。但詹姓警員盤查蔡嫌時，竟以警棍壓制蔡嫌腹部，並敲擊其雙腳脛骨，造成蔡嫌受傷，同行的傅姓、陳姓警員不但制止，3人對蔡嫌反應腳部疼痛需醫治、需人攙扶而無法行走等情形，都置之不理。

監委提到，直到蔡嫌在等候詢問時昏迷才緊急送醫，仍急救不治。屏東縣警局未督導所屬正確使用警械、落實報告及救護等處置，錯失制止及急救契機，違失情節重大。

監委透露，蔡嫌受盤查時遭非法強制力毆傷，之後在員警質問及要求下，被動接受搜索其住所，員警開始搜索後才取出同意書令蔡嫌簽名，違反法定程序。監察院調查發現，近年警察頻繁違反搜索的法定要件，經法院宣判被告無罪高達38件，警政署及屏東縣警局應檢討。

監委表示，本案3名員警盤查蔡嫌時，除傅姓員警是利用休息時間查案，而未攜帶密錄器外，詹姓員警未依規定開啟密錄器、陳姓員警在事後刪除密錄影像，屏東縣警局應追究相關行政及刑事責任。

監委強調，監察院在民國107年就糾正警政署，未督導所屬依規定開啟密錄器，但類似違失仍一再發生，其檢討改善措施顯未落實，警政署及屏東縣警局應速謀改善之道。

監委指出，近來發生多件警察及監所管理人員執法過當案件，已達酷刑程度，凸顯基層執法人員對適切履行職權及人權保障的基本認識不足。監察院督促行政院應盡速推動「禁止酷刑公約施行法」立法，全面檢視各項行政作為，以落實人權立國理念。