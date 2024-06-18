【重磅快評】賴清德揮拳馬英九 向國軍示範尋找內部敵人

又來了，賴清德先前把「九二共識就是一國兩制」塞到習近平嘴裡，現在又把截頭去尾的「首戰即終戰」塞進馬英九嘴裡。

黃埔百年校慶，賴清德戰藍綠、戰兩國，還戰「馬維拉」。賴清德致詞才說黃埔已「從黨軍到國軍」，接著就踩在國軍搖籃裡示範藍綠黨爭，教導未來的國軍軍官在內部尋敵人。

賴清德稱「不能接受『首戰即終戰』的投降主義」，明顯影射2020年曾提及此語的馬英九，指桑罵槐批馬英九是投降主義。

2020年馬英九說，解放軍攻台的戰略是「首戰即終戰」，台灣沒有等待美軍幫助的機會。馬英九此說引自蔡政府國防院2018年的報告，分析中共攻台戰略目的是讓美軍未到，戰事已定。馬英九和國防院明顯都是在示警。

不過，馬英九話才出口，民進黨府院黨和綠委側翼立刻一哄而上，群起圍毆。馬英九解釋他引用的目的是提醒政府，這不是他的主張，而是他的提醒。但民進黨把馬英九的談話截頭去尾，痛批馬英九主張「首戰即終戰」。

沒想到過了四年，賴清德居然還記得藉黃埔百年校慶向馬英九揮拳。

藍綠政爭，不乏刻意斷章取義、扭曲栽贓的談話，但能玩到國家元首高度的，蔡英文是始作俑者。

2019年初習近平出席「告台灣同胞書」40周年紀念會，發表對台談話。蔡英文立刻把「九二共識就是一國兩制」塞到習近平嘴裡，然後就撿到槍，火力全開，大肆政治操作，收割選舉紅利。

經媒體還原習近平講話，大陸國台辦也極力澄清二個概念的不同意含，蔡英文識趣不再說了，但賴清德直到今年總統大選還繼續栽臧。

在黃埔校慶，賴清德也以類似的手法誣陷馬英九。

事實上，賴清德硬把「新兩國論」嫁接在「一中憲法」上的手法也是如出一轍。賴清德從就職演說、時代雜誌專訪到黃埔致辭，都強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬；並把明明是「一國兩區」的憲法與增修條文，拿去解釋其互不隸屬的兩岸兩國。

當賴清德提到中共「併吞台灣」的目的，可以說成賴清德支持「併吞台灣」嗎？同樣，馬英九引中共攻台戰略「首戰即終戰」示警，可以說成馬英九主張「首戰即終戰」嗎？

賴清德不僅斷章取義，扭曲原意，還栽臧誣陷。藍綠政治攻防，口水淹腳目，特別是看多了選舉奧步，對一些不入流手段，大家見怪不怪。但當了總統，還玩這種把戲，實在有失格局。

不過，從「新兩國論」到「首戰即終戰」，經過這些風波，美國會更信賴或更疑賴？