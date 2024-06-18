學者：中共統戰「染紅」媽祖廟 干預台灣選舉

民進黨中國部今天召開「中國對台介選與統戰滲透」座談會，學者研究發現，中國統戰對於信眾較不穩定、高雄都市區的媽祖廟有顯著影響，使得附近選民較不支持民進黨；具有中國背景因素的里長，在2021年「反美豬公投」也影響約4.7%選票。

世新大學副教授劉玉皙、中山大學副教授佘健源、台灣運動好事協會執行長劉柏君、民進黨副秘書長楊懿珊、中國部主任吳峻鋕出席座談會對談。

劉玉皙在會中分享「以媽祖之名：中國如何透過媽祖廟影響台灣選舉」的研究成果指出，「宮廟染紅」近年常被提及，但一直缺乏嚴謹量化證據，她們研究團隊以2014、2016、2018、2020選舉的高雄投票資料，探討中國是否透過媽祖信仰影響投票結果，實證結果驗證了中國對台灣透過媽祖廟的選舉干預，並獲得國際期刊接受。

劉玉皙表示，因應太陽花運動後局勢，中國共產黨調整以往統戰對象，向南移、向下沉，針對台灣中南部、年輕一代、基層一線的公民，中南部基層里長、宮廟組織成主要工作對象。

劉玉皙說，研究發現都市媽祖廟對總統大選和市長選舉都有顯著影響，使得附近的選民較不支持民進黨，一間該類型媽祖廟影響約為925票，不過，宮廟染紅並不是均質、普遍現象，信眾較穩定的鄉村廟並無類似效果。

她說，綜合受訪者的意見顯示，舊廟和都會移民所建的新廟，兩者信眾的穩固程度不同，而有不同的經營策略，如果一間廟無法鞏固信眾，就比較容易接受中國官方以宗教為名的接觸。廟宇主事者的態度，以及是否有積極組織赴對岸的進香活動，會影響部分信眾的投票選擇。

劉玉皙補充，滲透是一個漫長的過程，藉由實體社群與LINE群組，也許每天10則訊息是關於健康和運動，但其中只要有1則假訊息，就會被影響。

佘健源研究「反美豬公投的結果，如何受里長中國背景影響」，他說，研究發現里長的中國背景和同意禁止美豬進口的傾向有顯著關聯，具有中國背景因素的里長，該里在第18案的公投中，（同意／不同意）的比例較其他里的比例高出約4.7%。

劉柏君說，共產黨是唯物主義、無神論，「當無神論者跟你談信仰的時候，你不覺得怪怪的嗎？」台灣長期忽略各種宗教研究，導致民眾容易被對岸宗教統戰影響，她呼籲加強識讀。

楊懿珊強調，中國近來透過網紅與藝人被迫表態，還有村里長或不同領域的人物赴陸交流，增加對台灣的統戰，也許台灣人民覺得司空見慣，但它的破壞力是滴水穿石，民進黨有責任提醒和預防。