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NCC人事同意權案 藍再度封殺

中央社／ 台北18日電

行政院長卓榮泰盼立法院能在7月底前完成NCC人事同意權案，立法院今天舉行程序委員會，民進黨團提案將4位NCC委員人事同意權案，增列為21、25日立法院會報告事項，但因國民黨團反對、民眾黨團棄權，經表決再度遭到封殺。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期7月31日屆滿，行政院依法提名4位新任委員並於4月30日送抵立法院。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。

行政院長卓榮泰今天在立法院接受總質詢時表示，應該在時間內完成人事同意，也希望朝野黨團能夠談一談，「我們也可以表示一下意見」。

然而立法院中午舉行程序委員會，民進黨立法院黨團提案將4位NCC委員人事同意權案，增列為21、25日立法院會報告事項，但國民黨團提議暫緩列案。表決結果，國民黨團在民眾黨團棄權下，仍以9比8，成功封殺該案。

此外，民進黨立委沈伯洋規範民代赴中須納入國安管制的兩岸人民關係條例部分條文修正草案，在5月3日院會遭到藍白立委聯手封殺，退回程序委員會後，今天在程序委員會中，再度被藍白立委合力封殺，無法排入報告事項。沈伯洋在會後受訪表示，這是他的提案第8次被藍白立委封殺。

NCC 立法院 藍白

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