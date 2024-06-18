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國家機密保護法修正後 廉政署新增涉密人員返台通報機制

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

去年底，立法院會三讀「國家機密保護法」部分條文修正案，涉密人員返台需通報，據悉，行政院會近期將發布實行細則相關的通報方式及細節，包括：國家機密保護法涉密人員出境返台通報表，提供各機關運用。

據了解，廉政署新增訂涉密人員返台要通報的事項包括是否曾遭盤查、羈押或限制行動、是否曾參與原訂行程外，大陸黨政軍方主辦或協辦的活動、是否與原申報接觸對象以外的大陸黨政軍人士接觸等10餘項通報事項。

去年12月間，立法院會三讀國家機密保護法部分修正案，為了掌握涉密人員出境，與外國、大陸或港澳人士聯繫或接觸情形，參酌兩岸人民關係條例第9條第5項規定，課予涉密人員返台後7個工作日內的通報義務。

增訂及修正國家機密保護法第26條規定，國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員、前2款退離職或移交國家機密未滿3年之人員，上述人員出境應經其（原）服務機關或委託機關首長或其授權之人核准；同法第36條增訂相關處罰規定。

據了解，近期，行政院將發布施行細則訂定相關的通報方式及技術性細節，當中也包括：國家機密保護法涉密人員出境返台通報表，發布後將提供各機關運用。

立法院 行政院 軍人

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