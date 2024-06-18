習近平稱美慫恿攻台 外交部：國際清楚誰想改變現狀

英國媒體日前報導，中國國家主席習近平曾告訴歐盟官員，美國試圖慫恿中國攻擊台灣，美國白宮、國務院官員於美東時間17日駁斥此事。外交部今天強調，國際社會很清楚，過去幾年持續找藉口，試圖想改變現狀的是哪一方。

英國金融時報（Financial Times）日前報導，多名人士描述，習近平去年4月與歐盟執委會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面時對她說，美國試圖誘騙中國入侵台灣，但他不會上當。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日回答媒體詢問時說，「首先，這是假的，完全沒有根據」，他不清楚習近平怎麼有這種想法，但這不是真的。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在記者會回答提問時表示，「當然不是真的」，美國已明確表達，包括直接向中國政府高層說明，美國的一中政策沒有改變，也不會改變，美國會繼續敦促海峽兩岸保持冷靜與穩定。

外交部北美司長王良玉今天於外交部例行記者會回答提問時強調，台灣與美國及理念相近國家長期以來一直在討論，如何共同維護台海和平穩定的現狀，國際社會也很清楚過去幾年持續找藉口，試圖想改變現狀的是哪一方。