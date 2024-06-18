拉脫維亞前總統：全球民主面臨內憂外患需強化韌性

拉脫維亞前總統李維茲今天表示，全球民主國家都面臨內憂外患，內部有民粹主義高漲，外部有非友善的侵略勢力，強化民主韌性將非常重要。

他認為，自我防衛式的民主或戰鬥性民主，必須根據現在正面臨的混和戰、心理戰、假訊息等挑戰加以調整，期待能與台灣互相學習，讓民主更有韌性。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下，接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」，成員包括拉脫維亞前總統李維茲（H.E. Egils Levits）、大西洋理事會長暨執行長坎普（Frederick Kempe）等人。

李維茲致詞表示，恭喜賴總統勝選與就任，就任這段時間充滿挑戰，也可能是二次大戰以來最有挑戰的時期；台灣是全球民主國家的一員，民主品質在全球排名前十名之列，傳達兩個訊息，一個是有可能在短時間建立強健的民主，這對全球其他不是奉行民主的國家帶來很多希望。

他說，第二個訊息是，一個國家即使有長存的民主歷史，但誰都不能保證民主制度可以永存下去，因為歐洲國家或全球各地已有民主倒退的情況發生。

李維茲表示，包括台灣、美國、捷克、拉脫維亞等國家的人民仍相信民主是比較好的制度，然而現在世界上只有少數國家是民主國家，全球80億人口只有少數人民生活在民主制度之下。

他表示，現在全球的民主國家都面臨內憂外患，尤其過去10年，內部有民粹主義的高漲，外部有非友善的侵略勢力，他認為非常重要的是強化民主跟強化民主的韌性。

李維茲說，民主必須要能自我防衛，自我防衛式民主在美國政治家稱為戰鬥性民主，這個概念需要根據現在面臨的挑戰與威脅加以調整，尤其現在面臨混和戰、心理戰、資訊操弄、假資訊等等的挑戰。

他說，即使台灣面臨複雜的情勢，台灣民主依然強健且具有韌性，非常期待能與台灣政府交換意見，互相學習如何讓民主更有韌性。

坎普致詞表示，賴總統現在面臨歷史性的挑戰，不論在區域或全球，拉脫維亞與捷克這些年輕的民主國家都非常了解台灣的處境，也表達支持，他非常同意李維茲的說法，現在全球正面臨許多挑戰，遭遇的危機與威脅比1930年代更為嚴重。

他提到，今年有許多國家要舉行選舉，且包括俄羅斯、北韓和伊朗正在結盟，在國防產業的合作與協調非常緊密，俄羅斯總統蒲亭訪問北韓也提醒著這一點。回應這些挑戰只有一個方式，對未來仍然充滿著樂觀的心情，要有決心與韌性。

坎普說，中國對台灣的軍事與灰色地帶的威脅不斷增長，民主國家要一同嚇阻。中長期來說，他對美國、美國盟友、台灣等安全夥伴的前景表示樂觀，但擔憂短期的發展。

坎普分析，俄烏戰爭的結果將形塑世界歷史的走向，他認為中俄、北韓、伊朗這個新的結盟對俄烏戰爭勝敗會有他們自己的解讀，其所產生的影響力可能會大過冷戰時期的西柏林，但一個戰區的失敗會接連影響另外一個戰區，因此若烏克蘭勝利對台灣是非常好的事情，不能拆開來看，這樣是非常不智的。

坎普說，賴總統所領導的台灣，正在經歷他此生見過變動最劇烈的地緣政治情勢以及內部變動的情勢，接下來這個時代雖然充滿危險，但也有非常多的機會，他相信台灣的民主會繼續下去，民主國家一起面對危險找到更多合作的機會。