民眾黨財劃法修正與藍不同調 黃珊珊籲綠支持：勿淪藍幫兇

立法院財政委員會19日將審查財政收支劃分法，民眾黨團今天舉行記者會，指財劃法25年未修，呼籲民進黨起義來歸；民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊強調民眾黨團版本和國民黨團版本大不同，喊話民進黨提綠版、院版，不然也歡迎支持民眾黨的版本，不要成為保送國民黨的幫兇。

民眾黨今舉行記者會，提出民眾黨版財劃法修法版本，不過，傳出草案擬定過程中被民眾黨主席柯文哲跳過的黨團總召黃國昌並未出席。柯文哲表示，因為財劃法是財委會的，黃珊珊負責的，所以黃國昌才沒有出席記者會。

黃珊珊今天在記者會上，拿出厚厚一疊民進黨過去曾提出的提案版本，包括2007年民進黨執政時的行政院長張俊雄、2010年的吳敦義、2012年的柯建銘等人提案的修正版本，駁斥民進黨說修財劃法就是毀憲亂政、藍白搶中央錢會影響社會福利發放等造謠之言。

黃珊珊表示，當初民進黨版本比目前在野黨提出的還嚴厲，民進黨前主席蘇貞昌曾說「領導人沒有長遠眼光，起碼要解決眼前問題」，但現在民進黨連眼前問題都看不見，只會抹黑、不負責任，只想著選舉操作，完全沒有國家規劃。

黃珊珊說明，民眾黨版本的營業稅歸給地方，相對營所稅、綜所稅歸給中央部分由原本90%提升為95%，一來一往可擴大統籌分配款1000億左右，也鼓勵地方招商引資，不是全部都挖中央的錢。

黃珊珊指出，民眾黨版強調要成立統籌分配款的分配委員會，納入學者專家以及地方、中央政府代表，共同參與分配指標的訂定，地方政府參與分配，充分表達意見，讓分配更合理。

黃珊珊指出，2017年到2022年中央政府歲入扣掉歲出，平均每年有2000億元左右的「超徵」，這些錢下放地方並不影響中央財政操作，請民進黨不要再騙；藍白修法版本大不同，國民黨版本希望分配方式為公式直接入法，民眾黨版本則是希望各方一起成立分配委員會，較有彈性。

黃珊珊說明，民眾黨提出的修案版本不會只由立院單方面訂定死板分配公式，目前統籌分配稅款一年約3800億，民眾黨版本中央僅會多撥補2700億，約等於近年歲計剩餘；國民黨版本暴增到5400億，將近年度總預算得4分之1，這對中央政事運作可能造成影響，因此民眾黨不會支持國民黨版本，而是提出合理務實版本。

黃珊珊表示，民進黨總是說「沒有討論沒有民主」，但又說黨團不會提財劃法的版本，行政院目前看起來也沒立場；黃珊珊批民進黨不負責任，只想政治操作，財劃法25年該改了，國家要往前走，請民進黨提出自己的版本和行政院版，不要只會抹黑扭曲成搶國家錢、社福發不出來等理由搪塞。

媒體問民眾黨主席柯文哲私下找黃珊珊所為何事？黃珊珊表示，柯文哲希望民眾黨對財劃法的立場必須堅定，直球對決執政黨抹黑並迅速澄清；民眾黨的財劃法版本是為了落實地方自治，民進黨不要再造謠。