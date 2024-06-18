蔡英文「小燈泡卡片」承諾做了沒？王婉諭：沒全力做

「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲。這社會破很多洞，我會用盡全力把他們都補起來。」前總統蔡英文在小燈泡案後親筆寫卡片致哀，時代力量黨主席王婉諭坦言，社安網是長期工作，非短期任務，不會說政府沒有做，但還有很多事應該要去做，「照我看來民進黨沒有全力去做，像精神衛生法也是一再逼問他們後，才終於有機會能修法」。

行政院在小燈泡命案發生兩年後，核定強化社會安全網計畫第一期，聚焦在增加社工人力、強化社福服務；前年再核定5年407億元第二期計畫，期許建構「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，要把沒接住的人找出來。不過仍陸續發生鐵路警察、台中牙醫師、屏東勸戴口罩的超商女店員遭精神疾病患者暴力相向事件。

王婉諭甫卸下立委一職。她說，小燈泡案發生後，明確從犯嫌生命史中，看到很多有機會被接住，但政府卻無相對應作為，「頭痛醫頭、腳痛醫腳，但都只是單點作法，最後也沒有醫好」，不該在每件事發後僅去補償，而是該看到，如果前面多做些什麼，是否就可以減少類似案件發生。

「社安網不該是一個政策計畫，而是方向。」王婉諭坦言，社安網雖推進一些，但這不是一個計畫就可以完成，而是國家有沒有好好理解這件事，並願意跨部會合作，現在社安網計畫仍傾向讓社工做這些事，但一件事情的發生，一定是像乳酪洞，有許多漏洞，全部串起來才會發生這樣的悲劇。

王婉諭回想起小燈泡案，她說，從犯嫌的鑑定報告中，可看到每個環節都有可改善地方，若一個孩子能一路被好好照顧到，就會成為好的大人，犯嫌其實有幾次滋擾社會案件，警方也有通報紀錄及相關資訊，卻沒跟社福衛相關單位橫向聯繫。

「社會改革很殘酷地要透過血祭跟悲劇，才有機會推動修法。」王婉諭說，當社會事件發生時，大家會有情緒，可是往往只會朝加重刑責去做，因為是最容易看到有結果的作法，但效果有限，且對於防範未來是沒有效果的。

王婉諭在任立委期間也推動精神衛生法修法，她說，政府該把社安網每個面向都做好，社工族群價值非常重要，該要被國家要重視，雖然薪資增加，但政府不知道的是，當社工面對像是家訪進不去等狀況時，「誰來給他們公權力？」

王婉諭說，「總會有人說我們期待柏拉圖式的社會存在，精神衛生法修法過，是不是就沒有精神病患殺人發生？」她認為，要有破口才能往前推，即便三讀通過，還是有少數反對聲音，「至少我們負責做到讓大家有共識」，「我當時只是一個委員就做到這些，期待政府能做的更多」。