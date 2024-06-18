立委促揭露網路「中國乾爹」 邱垂正籲支持打詐專法

民進黨立委林楚茵今天質詢時表示，中國統戰台灣最新的方法就是收買網紅，給予金錢贊助，有無辦法讓這些「中國乾爹」現形。陸委會主委邱垂正回應，行政院提出打詐專法草案中，能揭露背後的贊助者或是廣告來源，籲請國人共同支持。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

林楚茵質詢時表示，最近網紅題目很夯，網路節目如果有人贊助，就會在影片中說「謝謝乾爹贊助」，她關注中國統戰台灣的方式，從過去的融媒體，找出在地協力者，透過抖音、小紅書的文化統戰，再到中小型媒體的認知作戰及介選，現在最新的方法就是收買網紅，給予贊助、金錢，現行的法規有沒有辦法讓這些中國乾爹現形。

卓榮泰答詢時說明，相較於武力、經濟威脅，最大的威脅還是文化入侵，這種文化入侵是隨時隨刻、潛移默化，在生活周遭的，希望國人能夠提升自我的防衛力。若進到對方的遊戲規則當中，抽身是非常困難的，一陷下去，可能傷害的不只是個人，而是整個很大的群組。

卓榮泰表示，政府當然尊重言論自由、網路自主，但適時站在政府的角色，提出非常清楚的預警，這是絕對必要的。

邱垂正指出，行政院現在推出的打詐專法草案，就有讓廣告實名制，能夠揭露背後的贊助者或廣告來源，讓國人知道收看的網路節目背後誰在支持，這非常重要，籲請國人共同支持。

邱垂正強調，預防還是要從識讀能力的提升來加強，包括2個部分，一個是對於識讀中國大陸、兩岸關係，以及教育課程的提升，讓有意赴中國大陸，求學、就業的人有識讀課程。另一方面，網路識讀能力的提升，遇到來路不明，疑似中國大陸的網紅對台灣的認知作戰，要學習不外傳。