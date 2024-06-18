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美刺激中國攻台？ 外交部：很清楚誰持續找藉口改變現狀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
英國金融時報15日報導，有知情人士透露，中國國家主席習近平（右）去年4月告訴歐盟執委主席范德賴恩（左），美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計。白宮和國務院17日對此雙雙否認。（新華社）
英國金融時報15日報導，有知情人士透露，中國國家主席習近平（右）去年4月告訴歐盟執委主席范德賴恩（左），美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計。白宮和國務院17日對此雙雙否認。（新華社）

英國金融時報15日報導，有知情人士透露，中國大陸國家主席習近平曾對歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當。外交部今表示，台灣與美國等理念相近國家持續努力維護台海和平穩定現狀，但國際社會都很清楚這樣的現狀，是哪一方在不斷試圖改變。

針對金融時報報導習近平說他不會上當攻打台灣，美國國務院發言人米勒美東時間17日「否認有這種事」，並強調美國對台政策不變。

外交部今舉行例行記者會，外交部北美司司長王良玉表示，台灣與美國還有理念相近國家，長期以來一直在討論如何共同來維護台海和平穩定的現狀，過去這幾年持續找藉口試圖改變現狀，相信國際社會都很清楚是哪一方在採取這樣子的作為。

此外，台灣與美國各州的關係持續升溫，加上最新開幕的紐澤西州亞太中心，目前已有22個商務經貿辦事處在台設立，外交部樂見相關發展，不僅有助創造經貿與投資機會，更能深化雙方在科技、文化等領域的交流互動。

台海 外交部 美國 習近平

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