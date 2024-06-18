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黃珊珊籲政院速提財劃法草案 別成保送國民黨幫凶

中央社／ 台北18日電

民眾黨團副總召黃珊珊今天表示，黨團版財劃法和國民黨版大不同，中央僅會多撥補新台幣2700億元，不影響中央財政，呼籲行政院盡速提出院版草案或支持民眾黨團版，不要成為保送國民黨版的幫凶。

立法院財政委員會19日將續審查「財政收支劃分法」，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版草案。台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊、立委張啓楷、麥玉珍上午舉行記者會，說明民眾黨團版財劃法。

黃珊珊提到，因為明天就要審財劃法，民眾黨主席柯文哲昨天到立法院找她交代幾件事，一定要清楚對外宣示民眾黨版本、立場，會從現在開始一直說，說到大家都知道為止，因為有人一直抹黑。

黃珊珊強調，民眾黨版草案不會讓民眾租金補貼、育兒津貼拿不到，不要再造謠，並且會落實地方自治精神，讓地方政府有足夠財源去修陳舊的校舍，而不是只看到數位發展部花好幾億元裝潢辦公室，還要找地蓋新大樓。

黃珊珊指出，民眾黨版本和國民黨版本有很大差異，民眾黨版本的營業稅歸給地方，相對營所稅、綜所稅歸給中央部分，由原本90%提升為95%，一來一往可擴大統籌分配款新台幣1000億元左右，也鼓勵地方招商引資，不是全部都挖中央的錢。

黃珊珊說明，民眾黨版本草案中，要成立統籌分配款的分配委員會，納入學者專家與地方、中央政府代表，共同參與分配指標的訂定，地方政府能充分表達意見，讓分配更合理。

黃珊珊表示，觀察2017年到2022年，中央政府歲入扣掉歲出，平均每年約賸餘2000億元，這些錢下放地方並不影響中央財政。目前統籌分配稅款1年約3800億元，民眾黨版中央僅會多撥補2700億元，但國民黨版卻暴增到5400億元，恐對中央運作造成影響，因此民眾黨不會支持國民黨版。

黃珊珊解釋，民進黨總說「沒有討論、沒有民主」，但民進黨團又不提財劃法版本、行政院看起來也沒立場，財劃法25年該改了，請盡速提出政院版財劃法草案，充分討論，不要保送國民黨版本。

媒體詢問，民進黨團總召柯建銘日前在臉書發文，指藍白合之後，民眾黨成小藍，在國會毫無自主性，並盼讓民眾黨「黨內民主」萌生、發芽、成長、重生。黃珊珊回應，請柯建銘履行當年承諾支持財劃法修正、支持民眾黨版，這也是民眾黨給民進黨團和柯建銘下的最後通牒。

台灣民眾黨 財劃法 黃珊珊

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