修財畫法柯文哲跳過黃國昌？ 民進黨團喊話：願合作

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聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院財政委員會19日將續審「財政收支劃分法」修法，藍白各自提出修法版本。民眾黨主席柯文哲昨親赴立法院中興大樓找民眾黨立委黃珊珊，針對修法做討論，被外界質疑跳過黨團總召黃國昌民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨確實出現領導危機，她也藉機向民眾黨喊話，強調民進黨團針對財劃法願意討論，也希望有機會開啟與在野黨的合作。

民進黨團今舉行記者會。針對有媒體詢問，柯文哲找黃珊珊討論財劃法修法，是不是有架空黃國昌之嫌？吳思瑤說，民眾黨的兩個太陽，確實呈現領導的危機。

針對國民黨團近日提出「黨產條例」要為救國團16億元資產解套，民眾黨8席立委投票時集體缺席，最後順利一讀，民眾黨立委陳昭姿受訪時直言，當日想要進場投下反對票。吳思瑤說，從黨產案，到反年改的法案，我們都期待民眾黨應當回到社會公平正義的一方，如果陳昭姿所言為真，盼她趕快在黨產案、反年改案等，一起起義來歸。

吳思瑤說，民進黨永遠是持開放態度，就具有社會正當性、強調公平正義、福國利民的法案來與在野黨合作。在財劃法的部分，吳思瑤表示，目前財劃法修法版本高達20幾個，尤其國民黨與民眾黨的修法意見差異太大，需要更多時間來充分對話，而地方政府作為利害關係人，必須針對未來分配的指標來建立一套大家都可以認可的公式，否則如果只是為修而修、為快而快，就不是真正公平正義的重分配，可能造成其他分配不公的問題。

吳思瑤強調，民進黨團願意針對財劃法繼續討論，也對民眾黨喊話，願意針對公平正義、福國利民的法案，民進黨團都歡迎，期待開啟與在野黨的合作。

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