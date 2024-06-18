王世堅批郭智輝「核電自走砲」 籲卓榮泰約束閣員發言

業界出身的經濟部長郭智輝，近日因核電開明派立場飽受黨內非議，民進黨立委王世堅今批評閣員成為「核電自走砲」，籲行政院長卓榮泰約束閣員發言；他也提醒，AI高用電時代來臨，若有必要讓核三廠延役，要經過社會討論，不再由寡頭政治決定，卓重申核廢能夠處理、核安得到保證、社會有共識，才值得往下談，也允諾會站在國家需要和台灣條件下，開放接受新的知識。

行政院長卓榮泰率內閣團隊赴立法院備詢。王世堅質詢時主攻能源政策，他說，內閣從國發會主委劉鏡清到經濟部長郭智輝，再到差點組閣的民間讀書會這位童先生（指和碩董事長童子賢），幾乎成為「核電自走砲」。

王世堅指出，郭智輝上任前後一再提倡「乾淨的核」，他認為民主社會有不同看法很正常，郭有不同思考也正確，「但是不能講了一大堆後，拍拍屁股說這是個人的立場，院長你要交代部長」。卓榮泰打斷說，郭智輝講的是「乾淨能源」，王世堅則回，郭智輝講的就是乾淨的核電，就是這個意思。

王世堅續批，郭智輝可以朝不同方向思考，但絕對不能說這是個人立場，「進到內閣就沒有閣員的個人立場」，閣員發表的政策說明，都代表政府立場，他也要卓榮泰約束郭智輝，不要再做核能自走砲，這番呼籲，也讓坐在台下的郭智輝神情相當尷尬。

王世堅說，NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳返台組了AI國家隊，未來這幾年用電量將大幅增加，目前電絕對是夠的，但未來夠不夠？內閣的策略地圖是什麼？「面對AI大爆發、國家需要時，如果有必要讓核三廠延役，是不是應該經過社會討論，而不再是寡頭政治來決定」。

卓榮泰隨後提出三點回覆，首先，邀請部會首長進入內閣，是想借其長才，以產業企業管理效率管理政府。至於核能，必須基於核廢能夠處理、核安得到保證、社會有共識，才值得往下談任何事情，部長也非常清楚。

王世堅指出，這位先生（童子賢）說要引進芬蘭OL3核電廠，講的跟神蹟一樣，還說要把核四廠剷平，上面放OL3，如果民間聽到，絕對是荒唐無稽沒有知識，因為核四廠就位處於地震斷層，把核四廠挖掉，加一個任何OL3、核電廠都是錯誤，連最基本理解都沒有。

王世堅最後呼籲，盼內閣不要成為自走砲，經過社會的充分討論，卓榮泰允諾，希望站在國家需要和台灣的條件底下，「開放來接受新的知識。」