卓榮泰：打詐不是越打越多 而是不打更多

立委質疑打詐怎麼越打越多，行政院長卓榮泰今天表示，打詐還有改善的空間，他堅信不是越打越多，而是不打更多，所以要嚴打讓它降下去，卓榮泰強調，「我一定嚴格執行」。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。

國民黨立委廖偉翔質詢時關注防杜詐騙事件，並列舉根據警政署最新統計數據顯示，去年詐欺案件發生數計3萬7000餘件，其中以投資詐欺較前一年增加5233件。卓榮泰回應，有這樣的狀況他非常不滿意，詐騙集團手法一直翻新，利用工具一直更新，行為態樣也一直多樣化，所以一定要讓執法人員手中握有利器，對於深惡痛絕的詐騙集團一定要嚴厲打擊。

為完善打詐政策和執法規範，行政院會已於今年5月9日通過詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案，送請立法院審議。

談及一定要讓執法人員手中握有利器，卓榮泰今天答覆廖偉翔質詢時，再次表達希望立法院盡速通過打詐4法修法。

另外，對於立委質疑打詐怎麼越打越多，卓榮泰說明，打詐還有改善的空間，他堅信不是越打越多，而是不打更多，所以要嚴打讓它降下去。

卓榮泰指出，他對於第一線打詐人員工作辛勞非常了解，大家一起努力使打詐作為更具成效。