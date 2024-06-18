財劃法藍白不同調 白籲綠速提版本

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民眾黨的《財政收支劃分法》（下稱財劃法）與國民黨不同，不會對國家財政造成過大負擔！」民眾黨立委黃珊珊18日舉行記者會，呼籲民進黨、財政部儘速提出《財劃法》官方修法版本，矯正長年中央、地方財政分配不均的狀況。同黨立委張啟楷說，民眾黨多分配給地方2700億，並不會造成中央運轉困難。

財劃法要修趁現在

張啟楷表示，國會三黨不過半，是最有機會修過《財政收支劃分法》的，而民眾黨的版本與國民黨不同，只要能分配地方2700億，而非國民黨的超過5千億。他呼籲，民進黨在前3任總統任內都有提出修法版本，但如今財政部一直沒有提出版本，若民進黨不提法案，恐會保送國民黨的版本通過

「若不增加地方收入，就無法蓋社宅、更新老舊校舍！」張啟楷說，廢省之後，中央拿的統籌分配款高達73%，近年甚至高達75%，而在分配上也極度不公，直轄市拿65%、其他縣市35%都應該調整，近年來比例如此不公平，導致地方自籌財源比例低，都要依賴中央補助，地方無法永續發展。

民眾黨版彈性更高

黃珊珊則表示，希望將「營業稅」全部劃歸地方，擴大統籌分配款大餅，並將「營所稅」的90%留給中央的比例提升至95%，補足前述稅損；她也建議鼓勵地方招商，將「營所稅」的5%留在公司所在縣市，並成立中央、地方與學者組成的「統籌分配委員會」，決定公平、透明與公式化的分配原則。

她強調，國民黨版直接將財劃公式入法，未來調整彈性小，且中央未能參與指標制定，直接拿20%總預算（5千多億）給地方也會影響中央政府運作；民眾黨的版本透過分配委員會討論公式，各方都有參與，正當性更高，且釋出的2700億約等於近年歲入歲出的賸餘平均數，黨版更務實、折衷，盼民進黨不要消極面對

民眾黨呼籲，財政部與民進黨也要提出自己的版本，民眾黨雖然支持自己的版本，但若有更好方案提出，也願意開放討論。

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