中國對台宗教滲透 專家籲強化識讀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「中國常透過媽祖廟與村里長對台進行統戰，需以教育減緩影響！」學者劉玉皙、佘健源18日在民進黨中國部舉辦的座談會如此提醒。台灣運動好事協會執行長劉柏君則說，台灣長期忽略各種宗教研究，導致民眾容易被對岸宗教統戰影響，呼籲要加強宗教的識讀。

非所有宮廟被滲透

世新大學副教授劉玉皙表示，她透過研究調查宮廟滲透對台灣選舉的結果影響，以高雄的案例來看，結果發現媽祖廟密度較高、信眾較不穩定的區域，投給親中政黨的比例會比較高。但她強調，媽祖廟被滲透的比例雖然比其他宗教高，但並不代表所有宮廟都被滲透。

中山大學副教授佘健源則是調查反美豬公投投票結果，如何受到里長的中國背景影響。他發現中國因素較高的里，反美豬的同意/不同意比例高於其他里，顯示中國的統戰確實有效果，而且調查時間是疫情期間，里長較難去對岸交流，如今兩岸民間交流增加，更需要注意相關效果。

增加信仰識讀能力

「台灣需要更多宗教研究！」台灣運動好事協會執行長劉柏君坦言，很多土地公廟卻參加湄洲媽祖的活動，但共產黨是唯物主義，若它跟你談宗教，其實純粹是基於達統一的目標，但各種宗教的初衷都是良善的，政府應該對宗教研究投入更多心力，透過教育增加媒體識讀能力。

被問到宮廟與村里長的滲透方式，佘健源表示，中國會透過Line群組，加上平時的社交圈影響，平常可能只會宣傳赴陸活動的相關通知或是健康、醫療等無害資訊，但有時候就會穿插政治新聞或是假訊息，群組內的民眾就容易跟著相信。

民主國家教育預防

民進黨副秘書長楊懿珊強調，中國近來透過網紅與藝人被迫表態，還有村里長或不同領域的人物赴陸交流，增加對台灣的統戰。其破壞力可滴水穿石，澳洲、加拿大與英國都有被中國用假訊息干涉內政的狀況，因此希望透過宣傳與立法（反滲透法）的方式，讓更多人能夠預防。

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