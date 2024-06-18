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核電延役二法卡關 藍綠召委均無意排案審查
核電廠延役相關修法進度受關注，據了解，該提案由教育及文化委員會審查，目前藍綠兩位召委柯志恩、林宜瑾均無意排案，修法目前八字沒一撇，尚無具體進度或時間表。
經濟部長郭智輝昨日在立法院經濟委員會回答在野立委質詢時表示，個人不排除核電，只要延役修法通過，並完成安全檢查，核二、核三可延役20、30年。
國民黨立委日前已經分別提出「核子反應器設施延役條例草案」、「核子反應器設施管制法第6條修正草案」等草案版本，是否於教文委員會排案審查？柯志恩表示，她主責教育部、國科會、故宮、中研院，既然經濟部長提出來，那就請負責核安會的民進黨召委去排案。
柯志恩表示，既然經濟部長提出來，民進黨籍召委林宜瑾就要去排案。當時民進黨立委洪申翰等人拒絕核電延役，然後經濟部長現在又這樣說，民進黨內部可不可以先溝通。
林宜瑾表示，她同樣無意排案，且若柯志恩執意要排審要求核電廠延役、重啟的法案，她必定第一個站出來反對。林說，國民黨與民眾黨聯手強推的「國會擴權惡法」已經公然藐視民意，不要再續推「核電惡法」與未來世代為敵。如果國民黨立委急於了結自己的政治生命，退出政壇即可，無須透過惡搞台灣的方式處理。
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