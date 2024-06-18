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培養藍營下一代幕僚 羅智強招青年投入立院實戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強等今（18）日宣布，民主學校第五期招生開跑，將在暑期期間舉辦並提供完整培訓課程，羅智強邀請國民黨立委牛煦庭、林沛祥共同出席宣傳。圖／立委羅智強辦公室
國民黨立委羅智強等今（18）日宣布，民主學校第五期招生開跑，將在暑期期間舉辦並提供完整培訓課程，羅智強邀請國民黨立委牛煦庭、林沛祥共同出席宣傳。圖／立委羅智強辦公室

國民黨立委羅智強等今（18）日宣布，民主學校第五期招生開跑，將在暑期期間舉辦並提供完整培訓課程，羅智強邀請國民黨立委牛煦庭、林沛祥共同出席宣傳。羅智強表示，第五期將於7月13日至14日舉行，與國民黨立院黨團合辦，以國政改革為主軸，將立法院的8個委員會和國政議題作為主題，探索中華民國的未來。歡迎對於公共事務有熱情與願景的年輕夥伴報名參加，種種課程絕對豐富實用。

羅智強說，民主學校從2023年3月創辦至今，已經舉辦過4期營隊，共培訓119位青年學員，平均年齡24歲。第四期於今年3月舉辦，適逢第11屆國會，因此以國會改革作為主軸舉辦國會營隊，報名非常踴躍，高達120位，最後因為場地因素錄取36位，希望未來能夠邀請更多年輕夥伴投入，一棒接一棒的傳遞民主改革。

羅智強表示，上一期就邀請在營隊表現優異的13位學員，組成國會工作坊，針對立院議事、政治攻防與新媒體經營進行3個月的進階培訓，並推薦至國會辦公室進行實習，包括牛煦庭、林沛祥、廖偉翔、張嘉郡等委員辦公室，為青年夥伴打開進入國會參與公務事務的大門；不少學員在實習後，也因此下定決心在畢業後投身公共事務。

羅智強表示，這次非常榮幸，民主學校和國民黨立院黨團合辦營隊，設定國政改革為主軸，以立法院8個委員會作為課程主題，由委員會的委員和學者專家，分別帶領同學認識包括居住正義、行人安全、司法改革、勞權、社會安全網、教育等當前重要民生議題與立院議事運作。

羅智強宣示，這次也將會提供更多的國會與議會實習機會給營隊表現優異的學員，希望讓新民意新國會，除了有新生代委員外，也有更多新生代幕僚加入，強化藍營整體的新思維新戰力。

林沛祥表示，自己上一期就是民主學校的講師，相信民主的社會，一定是需要每一位公民都來共同關注，才會有更多機會改變社會不足之處。這次進入國會，站在第一線服務，獲得更多立法經驗，可以跟年輕夥伴來交流分享，相互補足不同的觀點，對於營隊課程，希望不只也想參與選舉的人參加，而是只要對於社會環境，有抱負、有想法的人，都非常歡迎一起來參與。

牛煦庭表示，自己從競選議員開始，就邀請很多的年輕人加入團隊，創辦實習助理的制度，目前的辦公室主任就是從當時的實習生開始做起。自己的國會辦公室現在就有民主學校的學員正在實習。民主需要一個又一個對於公共事務感到有熱忱的新血加入，才是一個健康的環境。

國民黨 實習 羅智強

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