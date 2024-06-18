限制房東調漲電價政策跳票 卓榮泰：月底將進行討論

中央4月調漲電價，許多房東也跟著調漲租金電價，從每度5元漲到6元，引起民怨，內政部前部長林右昌當時說5月要修正租屋定型化契約，每戶電價不可超過平均電價，不過卻跳票。行政院長卓榮泰今天表示，消保會預計6月底會討論相關事項，希望可盡快完成對國人的承諾。

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢。國民黨立委廖偉翔質問，房東現在將每度5元調漲至6元，每度漲幅20%，民怨四起。內政部前部長林右昌曾於4月允諾將修正租屋定型化契約，每戶電價不能超過平均電價，房東每期收取總額也不能超過電費單總額，5月可以上路，不過現在6月了，仍是無消無息。

內政部長劉世芳表示，他們已經在5月14日完成修正草案預告，並送到行政院核定，不過要經過消保會通盤考慮，經過核定後才能由內政部公告施行。卓榮泰則說，程序持續進行中，消保會預計6月底會討論相關事項

廖偉翔追問，是否可在7月上路？卓榮泰保守回應，「看討論結果」。廖偉翔質疑，是否會繼續延宕？卓榮泰表示，他希望可以完成過去對立委、國人承諾，會加速進行相關程序。