立委盼財劃法增激勵制度 政院：會多方考量

無黨籍立委陳超明今天指出，2021年至2023年，苗栗縣為中央創稅新台幣877億元，但補助只分到468億元，不合理也不公平，財劃法應增加激勵制度，鼓勵創稅縣市。行政院長卓榮泰說，有關地方自治跟財政補助程序，行政院會從多方面考量。

立法院財政委員會19日將續審財政收支劃分法部分條文修正草案，目前修法版本已達17案，尚無行政院版。

立法院會今天繼續進行總質詢，陳超明指出，苗栗縣努力創稅，應有公平對待，他認為財劃法應該增加激勵制度，鼓勵創稅的縣市。

陳超明表示，苗栗縣、嘉義縣、屏東縣都是第5級財政縣市，2021年至2023年，苗栗縣一共為中央創稅877億元，但補助卻只分到468億元，多繳給中央409億元，反觀嘉義縣創稅225億元，卻可以分到542億元，屏東縣創稅577億元，分到809億元。

陳超明指出，苗栗縣努力創稅，結果在統籌分配款、一般補助款反而變少，努力的孩子沒有糖吃，創稅越多，補助卻變得越少，不合理、不公平。

陳超明表示，以這樣創稅的比例，如果中央每年多補助苗栗縣100億元，苗栗縣負債馬上可以解決，回歸正常。

卓榮泰表示，苗栗縣財政在台灣各縣市中比較特殊，而中央政府長年以來也持續做很多補助，不曾少過。有關地方自治跟財政補助的程序，行政院會從多方面考量。