張凱鈞赴陸稱堅持「兩岸一家親」 民眾黨：中評會處理

民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞日前率團赴陸參加第16屆海峽論壇，與國台辦副主任潘賢掌見面時稱民眾黨堅持「兩岸一家親」。民眾黨立委陳昭姿今天喊話黨紀處分，民眾黨黨秘書長周榆修坦言收到檢舉，將交民眾黨中評會處理。

民眾黨團今天舉行晨會，會後陳昭姿受訪時喊話，黨中央應速依紀律程序及規定處理，強調僅民眾黨主席柯文哲本人或親自授權，否則不能在官方場合發表相關言論。

陳昭姿強調，「我沒有誤解他！我很確定他沒有獲得黨的授權。」可能張凱鈞有報備要到大陸，但沒有獲得黨的授權；既然民眾黨沒收到正式邀請函，也沒正式派員，張凱鈞的行為就是個人行為。

陳昭姿指出，張凱鈞如果知道會在官方場合與大陸關於見面，應該先經過民眾黨中央討論，且張凱鈞本質上是台商事務委員會，應該要談一些台商困境或需要對話溝通的事，不應該聚焦在兩岸關係上的論述。

陳昭姿表示，張凱鈞此言一出容易被曲解，讓外界以為他是代表民眾黨去談此事，她個人認為張凱鈞應受黨紀處分，但她沒這個權力，只是提出建議，會尊重。這件事影響非常大，她認為除了柯文哲有資格談或授權，否則包括她自己在內，也只能發表個人意見，不能在官方場合大談兩岸間的事情。