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民眾黨匿名互評機制惹議 白委曝柯文哲成績「沒很高」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片

民眾黨祭出北市府時期使用的電子匿名互評機制，引發部分黨員反彈。民眾黨秘書長周榆修今天表示，互評機制不是民眾黨發明的，在一般機關團體也常見；民眾黨立委張啟楷透露，柯文哲在互評機制中的「成績」多在中上左右。

周榆修表示，民眾黨是民主政黨，不是北韓，任何幹部有相關意見是很正常的事，互評機制不是民眾黨發明的，在一般機關團體也常見，就是一個黨部在跟同仁溝通的方法之一。

黃珊珊說，北市府常在互評，大家都評過柯文哲，今早晨會柯主席還開玩笑說每次都輸黃珊珊。張啟楷透露，柯文哲在互評機制中的「成績」都屬於中段班的前面，不會說大家都互評很好，包括柯主席被評的也不會很高，大概都在中上左右。

周榆修自曝，他自己也被評過，應該沒有差柯主席很遠，有時還贏他。見大家你一言、我一語，主持人吳怡萱不禁笑出來，開玩笑說「現在是在集體霸凌一個不在場的人嗎？」引發黃、周、張等人一陣笑。

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（左）、立委張啓楷（右）、麥玉珍和民眾黨秘書長周榆修等人今天出席民眾黨團財政收支劃分法舉行記者會。記者葉信菉／攝影
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊（左）、立委張啓楷（右）、麥玉珍和民眾黨秘書長周榆修等人今天出席民眾黨團財政收支劃分法舉行記者會。記者葉信菉／攝影

柯文哲 機制 民眾黨

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