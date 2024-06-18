民眾黨匿名互評機制惹議 白委曝柯文哲成績「沒很高」

傳民眾黨祭出北市府時期使用的電子匿名互評機制，引發部分黨員反彈。民眾黨秘書長周榆修今天表示，互評機制不是民眾黨發明的，在一般機關團體也常見；民眾黨立委張啟楷透露，柯文哲在互評機制中的「成績」多在中上左右。

周榆修表示，民眾黨是民主政黨，不是北韓，任何幹部有相關意見是很正常的事，互評機制不是民眾黨發明的，在一般機關團體也常見，就是一個黨部在跟同仁溝通的方法之一。

黃珊珊說，北市府常在互評，大家都評過柯文哲，今早晨會柯主席還開玩笑說每次都輸黃珊珊。張啟楷透露，柯文哲在互評機制中的「成績」都屬於中段班的前面，不會說大家都互評很好，包括柯主席被評的也不會很高，大概都在中上左右。