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民眾黨匿名互評機制惹議 白委曝柯文哲成績「沒很高」
傳民眾黨祭出北市府時期使用的電子匿名互評機制，引發部分黨員反彈。民眾黨秘書長周榆修今天表示，互評機制不是民眾黨發明的，在一般機關團體也常見；民眾黨立委張啟楷透露，柯文哲在互評機制中的「成績」多在中上左右。
周榆修表示，民眾黨是民主政黨，不是北韓，任何幹部有相關意見是很正常的事，互評機制不是民眾黨發明的，在一般機關團體也常見，就是一個黨部在跟同仁溝通的方法之一。
黃珊珊說，北市府常在互評，大家都評過柯文哲，今早晨會柯主席還開玩笑說每次都輸黃珊珊。張啟楷透露，柯文哲在互評機制中的「成績」都屬於中段班的前面，不會說大家都互評很好，包括柯主席被評的也不會很高，大概都在中上左右。
周榆修自曝，他自己也被評過，應該沒有差柯主席很遠，有時還贏他。見大家你一言、我一語，主持人吳怡萱不禁笑出來，開玩笑說「現在是在集體霸凌一個不在場的人嗎？」引發黃、周、張等人一陣笑。
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