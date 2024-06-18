賴清德倡價值外交 透過3對話機制與美歐多元經貿交流

總統賴清德今天表示，新政府將積極推動價值外交，跟民主國家深化夥伴關係，希望未來透過台美經濟繁榮夥伴對話、台美二十一世紀貿易倡議以及台歐盟貿易暨投資對話等機制，持續開拓更多元的合作機制與交流。

總統賴清德上午由國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同，接見華府智庫大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」致詞表示，非常歡迎來自美國、拉脫維亞、捷克的貴賓訪問台灣，彰顯大西洋國家的團結以及各國對台灣的支持。

他說，大西洋理事會是美國華府最具影響力的智庫之一，國際安全及外交事務領域的政策建議都受到美國及歐洲各界的高度重視。來訪貴賓都是外交及國安議題的專家，期盼能持續為台灣的安全及國際參與提供寶貴建言。

總統表示，台灣、美國與歐洲是彼此重要的經貿夥伴，希望未來透過台美經濟繁榮夥伴對話、台美二十一世紀貿易倡議以及台歐盟貿易暨投資對話等機制，持續開拓更多元的合作機制與交流。

總統表示，台灣、美國、拉脫維亞及捷克都珍視民主自由的價值，也共同面對威權主義的挑戰，都深刻了解民主國家必須攜手合作，才能夠守護全球的和平穩定。

他說，上任以來將近一個月，來自各國貴賓訪問台灣都是為了加深合作而努力，他所帶領的新政府，也將積極推動價值外交，跟民主國家深化夥伴關係，促進全球的民主、和平、繁榮，增進彼此人民的福祉。