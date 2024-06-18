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疑共潛艦台海中線現蹤 牛煦庭：不說如何處置恐慌升高

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
一艘疑似中共潛艦被澎湖漁民目擊，今（18）日清晨出現在金廈水道，浮出水面往北航行。國民黨立委牛煦庭對此表示，國防部近期狀況多，國防部稱有掌握狀況，但處置措施為何，若不講清楚，人民恐慌恐升高，他點名國防部長顧立雄應面對。記者屈彥辰／攝影
一艘疑似中共潛艦被澎湖漁民目擊，今（18）日清晨出現在金廈水道，浮出水面往北航行。國民黨立委牛煦庭對此表示，國防部近期狀況多，國防部稱有掌握狀況，但處置措施為何，若不講清楚，人民恐慌恐升高，他點名國防部長顧立雄應面對。記者屈彥辰／攝影

一艘疑似中共潛艦被澎湖漁民目擊，今（18）日清晨出現在金廈水道，浮出水面往北航行。國民黨立委牛煦庭對此表示，國防部近期狀況多，國防部稱有掌握狀況，但處置措施為何，若不講清楚，人民恐慌恐升高，他點名國防部長顧立雄應面對。

針對疑似中共潛艦浮出水面，遭我漁民目擊，牛煦庭表示，最近國防部狀況多，例如陸男駕快艇闖我淡水河道，雖然大家講的是海巡，但淡水河是紅色警戒區域，絕對是斬首行動的高風險區域，跟國防部脫不了關係。今日中共潛艦直接在台海中線浮出來，讓我方漁民陷入恐慌。民進黨執政這幾年來，嘴上講對等尊嚴，實際上面對中國大陸步步進逼，看不到像樣的反制措施，關於潛艦事件，國防部稱有預先掌握狀況。

牛煦庭也說，人民更關心的是，國防部掌握狀況之後，處置措施是什麼？請問是要用強力手段驅逐？ 用政治溝通的手段化解衝突？這些解決問題的方式如果講不清楚，恐怕人民的恐慌會越來越升高，這是顧立雄應好好面對的問題。

關於傳出中國大陸擬邀藝人組「台灣擁和黨」，牛煦庭說，中國大陸軟的措施、硬的措施從未停過，但現在是民進黨政府在執政，要透過什麼樣的方式來處理這個問題，這才是社會大眾想要看到的事情。民進黨執政這麼長一段時間，這類事情重複發生，執政黨修了反滲透法等一大堆法，真的有被好好使用，阻卻這類事情嗎？

國防部 潛艦 牛煦庭

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