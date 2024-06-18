柯建銘批對不起蔣渭水 柯文哲反擊：你跟20年前像嗎

民進黨立法院黨團總召柯建銘批評民眾黨變成小藍，黨主席柯文哲對不起蔣渭水。柯文哲今天說，那柯建銘是對不起新竹鄉親、民主前輩，他反問柯建銘，「你跟你20年前的樣子像嗎？」

柯建銘昨天在臉書發文表示，藍白合之後，民眾黨成小藍，在國會毫無自主性；蔣渭水百年前所成立的台灣民眾黨倡言言論自由、台灣第一、追求民主。但柯文哲創黨竊取蔣渭水的黨名，卻倒行逆施，在花蓮王領導下，藍白合出賣台灣，如何對台灣人民交代，「柯文哲你對不起蔣渭水」。

柯文哲今天在民眾黨團會議後受訪表示，那柯建銘是對不起全部新竹鄉親、對不起民主前輩，他並反問柯建銘，「你跟你20年前的樣子像嗎？」

立法院財政委員會19日將續審財政收支劃分法部分條文修正草案，媒體報導，柯文哲為此昨天現身民眾黨立委黃珊珊辦公室討論。

柯文哲表示，因為下一個朝野會有衝突的，應該是財政收支劃分法，民眾黨內部要先討論；黃珊珊會詳細說明民眾黨主張，找黃珊珊是因為她主責財政委員會。

另外，台北市政府為興建濱江水資源再生中心大舉徵收土地，引發當地居民反彈。柯文哲說，「徵收就是徵收，不然什麼叫強徵」。

民眾黨發言人吳怡萱隨後補充說明，柯文哲說「徵收就是徵收」，是指有經過一定程序，包括議會通過、預算表決等。

曾任台北市副市長的黃珊珊表示，她任職北市府時，這是議會通過的預算，因為徵收等重大工程有很長溝通過程，濱江部分徵收款、興建款都是在柯文哲市長任內經市議會通過。

黃珊珊說，過程中舉辦多次地方民代說明會，議會都是支持的，且所有徵收都是以當時市價來估價、徵收，而不是以公告現值。