快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

柯建銘批對不起蔣渭水 柯文哲反擊：你跟20年前像嗎

中央社／ 台北18日電

民進黨立法院黨團總召柯建銘批評民眾黨變成小藍，黨主席柯文哲對不起蔣渭水。柯文哲今天說，那柯建銘是對不起新竹鄉親、民主前輩，他反問柯建銘，「你跟你20年前的樣子像嗎？」

柯建銘昨天在臉書發文表示，藍白合之後，民眾黨成小藍，在國會毫無自主性；蔣渭水百年前所成立的台灣民眾黨倡言言論自由、台灣第一、追求民主。但柯文哲創黨竊取蔣渭水的黨名，卻倒行逆施，在花蓮王領導下，藍白合出賣台灣，如何對台灣人民交代，「柯文哲你對不起蔣渭水」。

柯文哲今天在民眾黨團會議後受訪表示，那柯建銘是對不起全部新竹鄉親、對不起民主前輩，他並反問柯建銘，「你跟你20年前的樣子像嗎？」

立法院財政委員會19日將續審財政收支劃分法部分條文修正草案，媒體報導，柯文哲為此昨天現身民眾黨立委黃珊珊辦公室討論。

柯文哲表示，因為下一個朝野會有衝突的，應該是財政收支劃分法，民眾黨內部要先討論；黃珊珊會詳細說明民眾黨主張，找黃珊珊是因為她主責財政委員會。

另外，台北市政府為興建濱江水資源再生中心大舉徵收土地，引發當地居民反彈。柯文哲說，「徵收就是徵收，不然什麼叫強徵」。

民眾黨發言人吳怡萱隨後補充說明，柯文哲說「徵收就是徵收」，是指有經過一定程序，包括議會通過、預算表決等。

曾任台北市副市長的黃珊珊表示，她任職北市府時，這是議會通過的預算，因為徵收等重大工程有很長溝通過程，濱江部分徵收款、興建款都是在柯文哲市長任內經市議會通過。

黃珊珊說，過程中舉辦多次地方民代說明會，議會都是支持的，且所有徵收都是以當時市價來估價、徵收，而不是以公告現值。

台灣民眾黨 柯建銘 柯文哲

延伸閱讀

曾嗆蔣萬安討我就付 綠不滿雙城百萬呆帳沒跟柯文哲要

柯建銘批民眾黨不敢下鄉宣講 已是「傅隨組織」

柯文哲烘豆處女秀合體「神力女超人」許淑華 她見這1幕笑場

民進黨改革六君子精神不在？ 傅崐萁：如柯建銘口中香菸飄散

相關新聞

美刺激中國攻台？ 外交部：很清楚誰持續找藉口改變現狀

英國金融時報15日報導，有知情人士透露，中國大陸國家主席習近平曾對歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但...

修財畫法柯文哲跳過黃國昌？ 民進黨團喊話：願合作

立法院財政委員會19日將續審「財政收支劃分法」修法，藍白各自提出修法版本。民眾黨主席柯文哲昨親赴立法院中興大樓找民眾黨立...

民意挺國會改革又支持政院提覆議 民調可窺綠背後盤算？

國會改革議題持續發燒，立法院會將在6月19日、20日審查行政院所提覆議案，預計21日表決。藍綠支持者將集結立法院，民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻頻開嗆，指藍營論述只會讓民眾更看不下去，引來更多反撲。隨著近期民調變化，逾半民眾力挺國會改革，卻又支持政院提覆議，有藍委質疑民調失真，但為何學者多認為「這樣的民調結果並不矛盾」？其中原因聯合報數位版為讀者解析。

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

國會改革法案引爆朝野全面對立，覆議案之後將是聲請釋憲，接著上場的，可能就是對立委罷免的「遍地開花」。對於罷免立委，藍綠陣營根據11屆立委選舉的「得票差」，算出「最可能被罷免的立委」，未來推罷免案，即可能以此按圖索驥。不過，從罷免案的本質來看，罷免案通過難易與否，與「得票差」並無直接關係，藍綠其實都搞錯重點。 撇開選區和立委個別特質不談，單從數字看，如果罷免案真的遍地開花，綠營不但可能討不到便宜，在「危險區」的14名立委，藍綠各半；而且排名前兩位的，都是綠營立委。

中國對台宗教滲透 專家籲強化識讀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「中國常透過媽祖廟與村里長對台進行統戰，需以教育減緩影響！」學者劉玉皙、佘健源18日在民進黨中國部舉辦的座談會如此提醒。台灣運動好事協會執行長劉柏君則說，台灣長期忽略各種

財劃法藍白不同調 白籲綠速提版本

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民眾黨的《財政收支劃分法》（下稱財劃法）與國民黨不同，不會對國家財政造成過大負擔！」民眾黨立委黃珊珊18日舉行記者會，呼籲民進黨、財政部儘速提出《財劃法》官方修法版本，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。