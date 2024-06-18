曾嗆蔣萬安討我就付 綠不滿雙城百萬呆帳沒跟柯文哲要

北市前市長柯文哲2022年任內最後一次雙城論壇前，因議會將當年雙城論壇預算107萬元下決議但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，當年北市府辦雙城，導致預算無核銷被列保留。去年柯文哲被問此事，還嗆聲「如果蔣萬安跟我求償，我就付！」今天議會民政委員會審查此決算，議員問市府為何沒跟柯文哲本人追討，陳佩琪都把存摺拿出來了，最後委員會仍將預算列保留，綠議員再嗆「就繼續保留到子孫。」

民政委員會今審查2022年決算預算及2023年二備金動支狀況，議員關注柯文哲2022年雙城論壇的107萬元決算，審計處意見是要市府跟議會好好溝通，因共機、共艦持續擾台不得動支此預算不能動支，既然審議已經列為保留數，召集人王閔生主張就繼續保留，好不好。

民進黨議員洪健益也說，「柯文哲不是說他要付，為何不跟他追討？他太太陳佩琪都已經把存款本拿出來，為什麼不追？這不是要跟市府談政治問題」，秘書長李泰興笑回「審計部是希望多跟議會溝通，因為是保留數，審計處沒有剔除，希望再跟議會溝通，如果剔除是另外的處理方式，我只能這樣講。」

民進黨議員趙怡翔也問秘書長理泰興，「跟議會溝通？那有沒有跟當事人溝通？這不是議會的問題啊」，李泰興笑回沒有，趙怡翔說，那就繼續保留下去，保留到子孫，看哪一天子孫再把它取消掉，是不是？」

王閔生更不滿地表示，柯市府在2022年7月26日曾函文議會，提到針對但書「共機共艦持續擾台兩岸氛圍不佳，係屬中央的權責」下雨就是下雨，事實擺在眼前，還要中央認定是否下雨？還有問這是中央權責去認定？事實就是這樣，下雨就是下雨，還要函示中央是不是下雨，這不是很扯。

民政委員會召集人王閔生說，當時北市府也說，有去拜會過陸委會，陸委會也沒有反對辦雙城論壇，需要地方自治就喊得震天嘎響，需要自己可以認定的，就說陸委會沒有反對，根本是責任推給中央，非常不負責任，所以繼續保留，依照審定數來通過。