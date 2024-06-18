延續質詢送禮傳統 王世堅贈卓榮泰「海納百川」中堂

立法院今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，民進黨立委王世堅質詢時不斷爆金句，更延續過往在台北市議會的送禮傳統，贈予卓榮泰一幅「海納百川」的中堂，盼卓落實承諾，努力達到朝野共生、兩岸和平共存、與民主夥伴合作共贏的三大目標。

王世堅過去擔任台北市議員時，時常在議會開議時，精心準備具有寓意的禮物，送給時任台北市長柯文哲，他還曾列出送禮六大排行榜，不但有皇帝龍袍、魔戒、魔鏡等，第一名則是「巨型木馬」，往往成為網友熱議焦點。

王世堅此次重回國會，也延續過往在議會時的送禮傳統。他質詢時提到，卓榮泰在施政報告中發願，盼能達到「朝野共生」、「兩岸和平共存」、「與民主夥伴合作共贏」的三大目標，他認為這些目標和方向都非常正確、大氣，應盡全力付諸實現，說到做到。

隨後王世堅拿出一幅「海納百川」的中堂送給卓榮泰，勉勵閣揆達成上述三大目標，過程中可能因為緊張，字帖還一度掉到地上。卓榮泰接下禮物後也當場允諾，這是政府共同努力的方向和目標，一定會朝此方向做最大努力，希望大家一起合作。