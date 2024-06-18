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監院認定財產申報不實 蘇震清、石木欽等都都挨罰

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監院認定財產申報不實，蘇震清、林為洲、李西河都挨罰。圖／聯合報系資料照片
監院認定財產申報不實，蘇震清、林為洲、李西河都挨罰。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，一併公布公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單，包括前立委蘇震清、前立委林為洲、台北市警察局長李西河、公懲會前委員長石木欽都在列。

監察院表示，蘇震清應依規定據實申報財產，但申報2018年11月1日之財產，就應申報之財產項目，未據實申報本人借用他人名義持有之存款7筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意隱匿財產為不實之申報，處分確定金額為400萬元。

此外，監院也對蘇震清做出政治獻金罰鍰處分，事由為2019年收受李恒隆以他人名義違法捐贈政治獻金，未盡查證且未依限辦理返還或繳庫，違反政治獻金法第15條第1項規定。另收受捐贈者不詳之政治獻金未存入專戶、未開立受贈收據，且匿未登帳而故意為不實之申報，違反政治獻金法第10條第2項、第11條第1項及第21條第1項等規定，共罰鍰116萬元，沒入360萬元。

監察院指出，公懲會前委員長石木欽，在任高等法院院長期間，應依規定據實申報財產，但申報2017年11月1日之財產，就應申報之財產

項目，未據實申報配偶債務2筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處分確定金額為12萬元。

監察院表示，前立委林為洲應依規定據實申報財產，但申報2019年11月1日之財產，就應申報之財產項目，未據實申報本人土地變動情形13筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處分確定金額為120萬元。

監察院表指出，台北市警察局長李西河，在任警政署刑事警察局局長期間，應依規定據實申報財產，但申報2022年10月7日之財產，就應申報之財產項目，未據實申報本人現金1筆。經核受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處分確定金額為6萬元。

政治獻金 監察院 財產申報

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