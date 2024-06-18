被稱「外星人內閣」 卓榮泰：大家應多包容新閣員

台灣民意基金會民調顯示，行政院長卓榮泰內閣上任三周滿意度僅43%，被外界稱為外星人內閣。卓榮泰今天赴立法院備詢時回應，新內閣剛開始不太熟悉官場文化，但這是短期問題，這批閣員可在產業界部分提出不同與以往角度的看法，大家應多包容。

民進黨立委林楚茵今天質詢時詢問卓榮泰，有許多媒體指稱現在「綠委狂電卓內閣」，也有人說許多閣員來自產業界，尚在磨合階段，想了解新內閣現在是否已磨合好，即將帶領台灣走向高峰？卓榮泰是否可接受帶領得團隊被稱為「外星人內閣」？

卓榮泰回應，新內閣上任至今約一個月，他們花了許多時間做施政報告，並針對立法院提案做憲法救濟。卓接著說，他們也花了一點時間做內部磨合，大家剛開始可能不太熟悉官場文化與立法院、行政院之間的相關文化，不過他覺得這些僅是10天、2周前的事情，經過與立委餐敘、互動，彼此越來越了解。

卓榮泰表示，相信大家應該也有發現，這些閣員的專業是令人相當敬佩的。這批新內閣可以在專業、產業界部分提出不同於以往角度的看法，大家應該用包容、寬容的心態來看待。