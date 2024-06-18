快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

被稱「外星人內閣」 卓榮泰：大家應多包容新閣員

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（右）。記者葉信菉／攝影

台灣民意基金會民調顯示，行政院長卓榮泰內閣上任三周滿意度僅43%，被外界稱為外星人內閣。卓榮泰今天赴立法院備詢時回應，新內閣剛開始不太熟悉官場文化，但這是短期問題，這批閣員可在產業界部分提出不同與以往角度的看法，大家應多包容。

民進黨立委林楚茵今天質詢時詢問卓榮泰，有許多媒體指稱現在「綠委狂電卓內閣」，也有人說許多閣員來自產業界，尚在磨合階段，想了解新內閣現在是否已磨合好，即將帶領台灣走向高峰？卓榮泰是否可接受帶領得團隊被稱為「外星人內閣」？

卓榮泰回應，新內閣上任至今約一個月，他們花了許多時間做施政報告，並針對立法院提案做憲法救濟。卓接著說，他們也花了一點時間做內部磨合，大家剛開始可能不太熟悉官場文化與立法院、行政院之間的相關文化，不過他覺得這些僅是10天、2周前的事情，經過與立委餐敘、互動，彼此越來越了解。

卓榮泰表示，相信大家應該也有發現，這些閣員的專業是令人相當敬佩的。這批新內閣可以在專業、產業界部分提出不同於以往角度的看法，大家應該用包容、寬容的心態來看待。

內閣 卓榮泰 立法院

延伸閱讀

新內閣滿意度43% 卓揆：會讓大家更清楚未來運作方向

影／遭綠委揶揄是火星人內閣 卓榮泰：不夠好的會努力

綠委不滿內閣溝通？卓榮泰駁：那是半個月前的事

黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

相關新聞

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

國會改革法案引爆朝野全面對立，覆議案之後將是聲請釋憲，接著上場的，可能就是對立委罷免的「遍地開花」。對於罷免立委，藍綠陣營根據11屆立委選舉的「得票差」，算出「最可能被罷免的立委」，未來推罷免案，即可能以此按圖索驥。不過，從罷免案的本質來看，罷免案通過難易與否，與「得票差」並無直接關係，藍綠其實都搞錯重點。 撇開選區和立委個別特質不談，單從數字看，如果罷免案真的遍地開花，綠營不但可能討不到便宜，在「危險區」的14名立委，藍綠各半；而且排名前兩位的，都是綠營立委。

監院認定財產申報不實 蘇震清、石木欽、李西河都挨罰

監察院今天公布最新一期廉政專刊，一併公布公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單，包括前立委蘇震清、前立委林為洲、台北市警察...

被稱「外星人內閣」 卓榮泰：大家應多包容新閣員

台灣民意基金會民調顯示，行政院長卓榮泰內閣上任三周滿意度僅43%，被外界稱為外星人內閣。卓榮泰今天赴立法院備詢時回應，新...

藍下鄉宣講為抗罷免？ 牛煦庭：想太多

因應民進黨「反擴權」宣講行動，國民黨也展開相關下鄉宣講。不過，有多名國民黨立委被點名罷免，相關宣講活動亦被解讀成罷免保衛...

明起連3天「青鳥」重返立院…搭舞台被刁難？警方說話了

立法院會21日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，公民團體為了支持覆議案，預告再次號召「青鳥行動」重回立法院周邊街...

陸多架民航機飛越金馬上空 卓榮泰：天氣因素全程監控

昨天有多架大陸民航機闖入金門、馬祖上空，入侵我國領空。行政院長卓榮泰今天表示，此案因天氣因素，陸方飛航管制單位有跟我方聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。