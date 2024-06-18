藍下鄉宣講為抗罷免？ 牛煦庭：想太多
因應民進黨「反擴權」宣講行動，國民黨也展開相關下鄉宣講。不過，有多名國民黨立委被點名罷免，相關宣講活動亦被解讀成罷免保衛戰。國民黨立委牛煦庭今日表示，稱罷免保衛戰是想太多，接到支持者反映希望可以多聽見在野黨聲音，各區域立委將結合地方議員，不會缺席與人民溝通。
對於國民黨展開下鄉宣講國會改革，是因應罷免的保衛戰。牛煦庭說，擴大解釋成罷免保衛戰恐怕是想太多，前段時間在國會改革法案進行審議時，國民黨採取的策略是集中火力，當時狀況混亂，要守住主席台等，委員集中火力，先讓法案順利過關。
牛煦庭表示，民進黨提早動員，還有所謂的青鳥行動，向外界的喊話比在野黨早，這不表示支持國會改革的人不需要聽到多點的論述跟聲音。在地方、基層走動時，非常多的支持者跟選民希望可以多聽到在野黨的聲音，讓支持者支持國會改革，講話可以更大聲、更有信心。因為這樣的需求跟安排，進行下鄉宣講，各個區域立委包含黨部，甚至結合地方的縣市議員，相信大家都會非常樂意配合，因這是國會民主進步的重要里程碑，絕不會缺席跟人民溝通。
國民黨立委李彥秀也說，對於非國民黨的場合也會做宣講，外界講說有上百場的宣講，希望走出藍營同溫層。
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