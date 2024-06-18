影／遭綠委揶揄是火星人內閣 卓榮泰：不夠好的會努力

行政院長卓榮泰近來被民進黨內立委批評，行政立法橫向溝通大有問題，就任快滿月端不出菜，更譏諷為「外星人內閣」。台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度僅有43.1%。

卓榮泰今天出席立法院總質詢，會前受訪時表示，內閣上來將近一個月，各方媒體和國人都相當的關注所有內閣成員的表現，在跟立委黨團的互動當中，或許剛開始雙方彼此不夠了解，但這已是半月前的事了，經過了四次和立委餐敘溝通，也經過非常多次立法院裡面的詢答互動，也經過了很多次會議，雙方的了解認識以及對業務的熟悉，都比以前更好，但無論如何，民調都是一個指標，不夠好的要努力，有鼓勵的更要珍惜，希望內閣團隊在一個月的時候，會讓大家更清楚內閣團隊未來運作的方向，及近期提出的幾項重大措施，會再陸續向國人做報告。 行政院長卓榮泰（右）今天出席立法院總質詢，會前受訪時表示，希望內閣團隊在一個月的時候，會讓大家更清楚內閣團隊未來運作的方向。記者邱德祥／攝影