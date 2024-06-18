陸多架民航機飛越金馬上空 卓榮泰：天氣因素全程監控

昨天有多架大陸民航機闖入金門、馬祖上空，入侵我國領空。行政院長卓榮泰今天表示，此案因天氣因素，陸方飛航管制單位有跟我方聯繫，因應天候關係稍微變化飛航行道，我方理解並全程監控，國軍也會嚴格監控各種類似案件。

針對大陸民航機昨天多架次飛越金馬上空，直接侵略我國領空，卓榮泰今天赴立法院備詢前受訪，媒體詢問政府立場為何，有無反制措施。

卓榮泰表示，我國領空飛航管制區有任何異象，國軍都會應處；據了解，昨天是因為天候關係，中方有向我方表達航道變化，我方都了解，也跟對方說不能進入金馬最終端管制區，雙方有達成共識，我方也全程嚴格管控、監測，沒有意外發生。

卓榮泰強調，所有相關類似案件，國軍會嚴格監控，請國人放心，這部分沒有問題。