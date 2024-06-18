韓國瑜第二度請假立法院會 原因曝光

立法院秘書處今上午臨時發出通知，指「今日上午院會院長另有行程，改由江副院長主持。」這是韓國瑜自擔任立法院長以來，第二度請假未出席院會；韓國瑜上次請假是因為陪同前總統蔡英文出席春祭，這次請假則是未公開行程。

韓國瑜上任以來每周二、五固定主持院會，首度請假是在3月29日陪同蔡英文參加「中華民國113年中樞紀念革命先烈暨春祭忠烈殉職人員典禮」，當時也是韓國瑜以國會議長身分二度與蔡英文同框。

事隔近三個月，韓國瑜二度請假未主持立法院會。上午距離院會開始約10分鐘前，立院秘書處在韓國瑜媒體群組貼出訊息，指「今日上午院會院長另有行程，改由江副院長主持。」只不過，昨天傍晚秘書處已經先通知，稱韓國瑜今上午9時會至議場主持立法院會，因此，今天秘書處臨時通知韓國瑜要請假，也引發議論。

據了解，韓國瑜今天上午的未公開行程是在上周五前就確定，韓國瑜還特別請副院長江啟臣要代為主持今天的院會，並非臨時插入行程。韓國瑜今天也行程滿檔，中午還要宴請國民黨立院交通、教文兩委員會立委，下午也會接待其他外賓。