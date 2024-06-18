黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

行政院長卓榮泰近來被民進黨內立委批評，行政立法橫向溝通大有問題，就任快滿月端不出菜，更譏諷為「外星人內閣」。台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度僅有43.1%。

民調細項顯示，關於「行政院長卓榮泰上任已超過三個禮拜。一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的整體施政表現?」結果顯示，12.9%非常滿意，30.2%還算滿意，17.7%不太滿意，7.7%非常不滿意，19.1%沒意見，12.3%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，卓內閣起步平穩，不算太好，也不是太壞，但有超過3成的人在觀望，動向值得注意。比較賴、蘇、陳、卓四屆內閣初上任民調，2017年10月，賴清德內閣上任後第一個月施政滿意度58%；2019年2月，蘇貞昌內閣上任後第一個月施政滿意度 45.6%；2023年3月，陳建仁內閣上任後第一個月施政滿意度49.6%。

游盈隆指出，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度43.1%， 這或許不必然表示卓內閣較差，尤其前三任內閣都是在完全執政時期，但顯然卓內閣的起步和環境是較艱難的。