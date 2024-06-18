快訊

刺激習近平攻打台灣？美駁斥並重申「一中政策」不變

短延時強降雨來了！3縣市大雨特報 山區慎防坍方落石

台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）。 圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（中）。 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰近來被民進黨內立委批評，行政立法橫向溝通大有問題，就任快滿月端不出菜，更譏諷為「外星人內閣」。台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度僅有43.1%。

民調細項顯示，關於「行政院長卓榮泰上任已超過三個禮拜。一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的整體施政表現?」結果顯示，12.9%非常滿意，30.2%還算滿意，17.7%不太滿意，7.7%非常不滿意，19.1%沒意見，12.3%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，卓內閣起步平穩，不算太好，也不是太壞，但有超過3成的人在觀望，動向值得注意。比較賴、蘇、陳、卓四屆內閣初上任民調，2017年10月，賴清德內閣上任後第一個月施政滿意度58%；2019年2月，蘇貞昌內閣上任後第一個月施政滿意度 45.6%；2023年3月，陳建仁內閣上任後第一個月施政滿意度49.6%。

游盈隆指出，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度43.1%， 這或許不必然表示卓內閣較差，尤其前三任內閣都是在完全執政時期，但顯然卓內閣的起步和環境是較艱難的。

這份民調訪問期間是6月11到13日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教 育程度加權，以符合母體結構；經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度僅有43.1%。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度僅有43.1%。圖／台灣民意基金會提供

賴清德

延伸閱讀

卓揆：8月將設經濟發展委員會

卓榮泰首開毒品防制會報 4年投入150億反毒

呼應總統拚經濟 卓揆：8月成立經濟發展委員會

影／被問民調揭6成民眾支持政院覆議 黃國昌提「最可怕1事」

相關新聞

數位身分證文件塗黑 藍質疑隱瞞

行政院二○二一年暫緩推動數位身分證，立法院內政委員會成立「數位身分證換發政策及預算執行調閱專案小組」，但內政部提供資料後...

新聞眼／資料屢遭遮蔽 凸顯國會改革必要

立法院日前成立數位身分證調閱小組要釐清數位身分證喊卡真相，現在卻被國民黨立委許宇甄踢爆，內政部提供給立委的資料竟出現塗黑...

黨內諷卓團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

行政院長卓榮泰近來被民進黨內立委批評，行政立法橫向溝通大有問題，就任快滿月端不出菜，更譏諷為「外星人內閣」。台灣民意基金...

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

國會改革法案引爆朝野全面對立，覆議案之後將是聲請釋憲，接著上場的，可能就是對立委罷免的「遍地開花」。對於罷免立委，藍綠陣營根據11屆立委選舉的「得票差」，算出「最可能被罷免的立委」，未來推罷免案，即可能以此按圖索驥。不過，從罷免案的本質來看，罷免案通過難易與否，與「得票差」並無直接關係，藍綠其實都搞錯重點。 撇開選區和立委個別特質不談，單從數字看，如果罷免案真的遍地開花，綠營不但可能討不到便宜，在「危險區」的14名立委，藍綠各半；而且排名前兩位的，都是綠營立委。

藍黨團疑塗黑數位身分證資料有弊端 劉世芳：依法辦理無隱瞞

國民黨團昨日舉行記者會，就數位身分證爭議，表示申請調閱相關文件後，內政部卻將資料整本塗黑，打上馬賽克。內政部長劉世芳今日...

被綠委指「外星人內閣」 金管會主委彭金隆：我不是

有媒體報導，民進黨團與卓內閣正處磨合期，有民進黨立委將卓內閣形容為「外星人內閣」，當中金管會主委彭金隆被民進黨團總召柯建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。