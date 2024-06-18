藍黨團疑塗黑數位身分證資料有弊端 劉世芳：依法辦理無隱瞞
國民黨團昨日舉行記者會，就數位身分證爭議，表示申請調閱相關文件後，內政部卻將資料整本塗黑，打上馬賽克。內政部長劉世芳今日受訪，表示是依據政府資訊公開法第18條及個人資料保護法辦理。
針對國民黨團昨日記者會，質疑塗黑數位身分證相關資料，有多少不堪入目的弊端，圖利多少綠友友廠商，才不敢讓人民看見，劉世芳表示，是根據政府資訊公開法第18條還有個人資料保護法，立法院內政委員會已經成立數位身分證的調閱小組，也延長時間。
劉世芳指出，內政部提供的卷宗有87卷以上，裡面沒有弊端。很多民意代表出身基層也當過議員，都非常清楚。所謂的遮蔽是依據政府資訊公開法第18條辦理。
有媒體詢問，1000多頁打碼，提供意義在哪裡？劉世芳表示，剛好相反，沒有所謂的1000多頁，如果打馬賽克，怎麼知道是1000多頁？
有記者說是因為有頁數。劉世芳連忙否認，表示那是卷宗，裡面是跟契約有關，把所有來龍去脈，從開始有數位身分證，到現在為止，資料都提供給立委參考。
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