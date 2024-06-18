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【專家之眼】ECFA若全面中止農產品將是最大受害者

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
中國大陸在短短半年間，就早收清單貨品，中止二波關稅減讓。本報資料照
中國大陸在短短半年間，就早收清單貨品，中止二波關稅減讓。本報資料照

中國大陸於5月31日宣布，中止ECFA早收清單的134項關稅減讓，由於中止項目範圍甚廣，許多人開始擔心陸方是否會全面取消ECFA，一旦發生，脆弱的農產品將首當其衝。

在短短半年間，對岸已經就早收清單貨品，中止二波關稅減讓，此次無論涉及產業、貨品數量與影響規模，均較上次大幅擴大。從關稅減讓項目而言，二波共有144項，看似不多，僅占早收的577項中的25.85%；惟倘從2023年我早收貨品出口規模157.82億美金來看，二波金額約達118億美金，占了早收規模的74.77%。易言之，去年四分之三早收出口金額的優惠關稅均已被取消。

所幸受衝擊的產業早就展開因應對策，如擴大全球布局，或將部分產能移轉至大陸，早收的出口規模已大幅減少，波及相對有限。不過農產品深受距離與消費習慣的影響，不易移轉市場，若全面取消優惠關稅，影響將更甚於其他產業。

由於兩岸距離近，航運相當密切，台灣農漁產品採收後，不到一天就可以運抵廈門或廣東，數天內就可以送到大陸各地。加上飲食習慣相近，以及購買力強，台灣高品質農漁產品深受大陸消費者的喜愛。

2005年連戰推動和平之旅，促進15種台灣水果享有零關稅與快速通關措施優惠。接著2010年6月兩岸簽署ECFA，早收清單中有18項農漁產品，自2011年1月1日起開始實施逐漸降至零關稅。取消關稅之後，農產品對大陸出口快速成長。

2006年對大陸出口金額，占我農產品總出口比重首次超越一成，使得大陸長期居我最大農產品出口國，2018年與2019年出口達到高峰12.7億美金，出口比重23%，幾乎為農產品出口的四分之一。

可惜兩岸敵意螺旋持續上升，之後出口金額開始衰退。2021年大陸的海關多次檢出台灣主要農產品帶有介殼蟲等有害生物，或禁用藥物，因而暫停我鳳梨、釋迦與蓮霧等水果以及石斑魚等漁產品進口。2022年美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，大陸宣布暫停未完成產品註冊的100多家台灣食品，與柑橘類、冰鮮白帶魚與冷凍竹莢魚進口。去年對陸出口僅剩5億美金，不到高峰期2019年的四成(39.35%)。

當然我國也試圖強化其他國家的出口，例如以「自由鳳梨」或「民主鳳梨」之名，積極將鳳梨銷往日本，然僅有短期效果，2022年農產品出口金額成長11%，達8.6億美元；去年就暴跌16%，出口只剩7.2億美元，非但無法彌補中國大陸失去的市場，連對日出口都創下14年新低，回到2009年水準，拖累總出口跌破50億美金。

面對陸方驗出我國農產品的檢疫問題，農業部不設法排除障礙，還甩鍋給對岸，指責其政治操作，揚言向WTO提出申訴，至今卻只提出毫無效果的「關切」，根本沒有解決的意願，激怒大陸擴大制裁，讓農產品解禁遙遙無期。唯獨釋迦與石斑魚靠著地方政府、在野黨與農業團體等努力，始能恢復出口。

未來四年兩岸關係難以改善，大陸全面廢除ECFA早收清單的可能性大增。以大陸市場為主的農產品，應及早規劃因應對策，開發農產品深加工產業，如水果酒、膠原蛋白等高附加價值產品，以降低其衝擊。

ECFA 美金 鳳梨

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